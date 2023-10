Das Steam Next Fest Oktober 2023 hält unzählige kostenlose Demos und Live Streams zu kommenden PC-Spielen für Euch bereit. Ein Blick lohnt sich. Wir haben für Euch drei interessante Titel herausgesucht.

Mehrere Male im Jahr veranstaltet Steam das Next Fest. Dabei stehen Euch mehrere hundert Demos zu kommenden Spielen zur Verfügung. Bei der letzten Ausgabe im Juni diesen Jahres gab es Demos und Live Streams zu Spielen wie Lies of P und Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Die aktuelle Ausgabe des Steam Next Fest Oktober 2023 findet vom 09.10. bis 16.10. statt. Auch deutschsprachige Entwickler sind mit ihren Spielen vertreten. Wir haben uns für Euch durch das Demo-Dickicht gekämpft und drei Titel von deutschen und österreichischen Entwicklern herausgesucht, die einen Blick wert sind.

Pioneers of Pagonia

Kein Geheimtipp, aber definitiv ein Muss auf unserer Liste. Das neue Spiel von Siedler-Erfinder Volker Wertich soll nun das sein, was Die Siedler: Neue Allianzen immer werden sollte. Pioneers of Pagonia liefert den Wuselfaktor. Hier könnt Ihr Siedlungen bauen, Warenketten etablieren und dem Förster beim Bäumepflanzen zusehen. Das, was sich Siedler-Fans seit Jahren wünschen. Einfach schön!

Wir haben uns die Demo im Vorfeld angesehen. Ob das Spiel vom ingelheimer Entwicklerstudio Envision Entertainment wirklich die hohen Erwartungen erfüllen kann? Hier findet Ihr unsere Eindrücke zu Pioneers of Pagonia.

Songs of Silence

Das Spiel vom Münchner Entwicklerstudio Chimera Entertainment entführt Euch in eine wunderschöne Fantasy-Welt. Hier bewegt Ihr Eure Truppen von Runde zu Runde in immer wieder neue Schlachten. Die kurzen Gefechte finden dann allerdings in Echtzeit statt. Durch das geschickte Ausspielen von speziellen Fähigkeiten in Form von Karten könnt Ihr den Ausgang jeder Schlacht direkt beeinflussen. Das Spiel ist also eine Art Mischung aus rundenbasiertem Strategiespiel und Auto-Battler. Besonders die im Jugendstil gehaltene Illustration des Titels bleibt im Gedächtnis.

Mit seiner überschaubaren taktischen Komplexität und der spannenden Echtzeit-Mechanik in den Schlachten ist Songs of Silence auch für Nicht-Strategie-Fans einen Blick wert.

Garden Life

Euren eigenen wunderschönen Garten planen, anlegen und pflegen, ohne Euch dabei die Hände schmutzig zu machen war schon immer Euer Traum? Dann ist Garden Life vom Innsbrucker Entwickler stillalive studios genau das Richtige für Euch. In meditativem Setting pflanzt Ihr hier Blumen und Sträucher, jätet Unkraut und kümmert Euch um das Wohlergehen Eurer Sprösslinge. Sogar Eure eigenen Pflanzen könnt Ihr züchten. Wer also nur einen Balkon zu Hause hat, kann sich hier endlich den Traum vom eigenen Garten erfüllen.

Über 900 weitere Demos

Neben diesen drei Spielen gibt es natürlich noch etliche weitere Demos für Euch zu entdecken. Schaut also bei Steam vorbei. Das Steam Next Fest Oktober 2023 läuft noch bis zum 16.10. um 19:00 Uhr. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Stöbern!