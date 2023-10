In einem Developer Stream zur zweiten Season von Diablo 4 ließ Community Lead Adam Fletcher gegen Ende beinahe beiläufig eine Bombe zu Steam platzen. Denn das Spiel wird bald auf Valve’s Plattform verfügbar sein.

90 Minuten lang hatte sich alles um die neue Season of Blood und deren Content gedreht. Doch dann ließ Blizzard ganz nebenbei noch eine unerwartete, aber dafür ziemlich fette Katze aus dem Sack:

Diablo 4 wird mit dem Start der zweiten Season ab dem 17.10.2023 auf Steam verfügbar sein. Über die Diablo 4 Steam-Seite könnt Ihr das Spiel aber jetzt schon auf Eure Wishlist setzen.

Blizzard-Spiele auf Steam

Damit setzt Blizzard sein angekündigtes Vorhaben in die Tat um, ihre Spiele zukünftig auch auf Valve’s Plattform anzubieten. Bisher waren die Titel nämlich nur im hauseigenen Store zu bekommen. Overwatch 2 machte dabei am 10. August den Anfang. Mit verheerenden Folgen. Der Shooter ist mittlerweile das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten bei Steam.

Crossplay und Cross-Progression

Nun folgt Mitte Oktober also Diablo 4. Das Spiel verfügt wie viele andere Titel über Crossplay. Laut Blizzard ist auch die Steam-Version in dieser Hinsicht voll kompatibel. Spielt Ihr also Diablo 4 über Steam könnt Ihr problemlos auch mit Euren Freunden zocken, die auf der PlayStation, der Xbox oder im Battle.net unterwegs sind.

Auch im Hinblick auf Cross-Progression ist die neue Version voll kompatibel. Spielt Ihr das Spiel auf einer anderen Plattform, wird Euer Fortschritt auch auf Steam synchronisiert. Ihr könnt dann sofort dort weiterspielen, wo Ihr auf der anderen Plattform aufgehört habt.

Neukauf und Registrierung bei Blizzard

Um Diablo 4 auf Steam spielen zu können, reicht es allerdings nicht, wenn Ihr das Spiel schon auf einer anderen Plattform besitzt. Ihr müsst Diablo 4 also noch einmal bei Valve’s Plattform kaufen, wenn Ihr es dort spielen wollt.

Zum Spielen von Diablo 4 auf Steam ist ein Battle.net-Account immer noch zwingend erforderlich. Um eine Registrierung bei Blizzard kommt Ihr also trotzdem nicht herum.

Spielen auf dem Steam Deck

Zusätzlich erwähnte Community Lead Adam Fletcher, dass Diablo 4 auch auf dem Steam Deck spielbar sei. Eine entsprechende Auszeichnung auf der Store Page ist allerdings (noch) nicht vorhanden. Die Aussicht, auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule noch ein paar Monster niederzumetzeln, klingt zugegebenermaßen aber schon sehr verlockend.

Alles rund um Season 2

Was es im Developer Stream zur Season of Blood zu erfahren gab, könnt Ihr ab morgen in unserem Artikel dazu lesen. Die 90 Minuten waren auf jeden Fall vollgepackt mit Infos zu neuem Content. Außerdem wird es etliche Quality-of-Life-Verbesserungen geben, auf die Ihr Euch freuen könnt.