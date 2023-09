Auf Steam tummeln sich über 70.000 Spiele. Tatsächlich sind viele dieser Games nicht mal den Speicherplatz wert, den sie auf Eurer Festplatte verbrauchen. Doch welche davon sind wirklich die aller schlimmsten? Um diese Frage ein für alle Mal zu klären, haben wir für Euch eine Liste der 10 schlechtesten Spiele aller Zeiten mit den miesesten Bewertungen auf Steam zusammengestellt. „Äußerst negativ“!

Ihr kennt es sicher auch: Ihr habt gar nicht vor, das Spiel zu kaufen. Aber die Bewertungen dazu auf Steam zu lesen, ist einfach zu unterhaltsam. Das direkte, ungefilterte und teilweise wirklich kreative Feedback einiger Nutzer ist manchmal ziemlich lustig. Da könnten sich ein paar deutsche Comedians durchaus eine Scheibe abschneiden.

Aber es gibt auch ernsthaftere Rezensionen, in denen verärgerte und teils bitter enttäuschte User ihrem Frust Luft machen. Versprechen der Entwickler wurden nicht eingehalten oder das Spiel wurde durch das heutzutage obligatorische Marketing als etwas verkauft, das es einfach nicht ist.

Und dann gibt es noch eine weitere Art von Rezension auf Steam. Ganz sachlich und oft unglaublich detailliert analysieren User das fragliche Spiel Stück für Stück, Mission für Mission und Level für Level. So ein Review kann dann auch schon mal schnell 1500 Wörter lang werden.

Was jedoch alle diese Rezensionen gemein haben: Sie zählen alle gleich viel für das Gesamturteil. Das kann bei Steam von „Äußerst Positiv“ bis „Äußerst Negativ“ reichen.

Wir haben für Euch die 10 schlechtesten Spiele aller Zeiten mit den negativsten Bewertungen auf Steam herausgesucht. Eine Nicht-Top-10 sozusagen.

Natürlich kommen Tag für Tag neue Spiele auf Steam dazu. Deshalb handelt es sich bei der Liste nur um einen zeitlichen Snapshot. Wir haben außerdem nur Spiele berücksichtigt, die vollständig veröffentlicht sind (also keine Early-Access-Titel), momentan bei Steam erhältlich sind (sorry Starforge), und mindestens 100 Reviews haben.

Also los geht’s!

Platz 10 – Spacebase DF-9

Wir starten die Liste der 10 schlechtesten Spiele aller Zeiten mit einem Weltraum-Basebuilding-Titel aus dem Jahr 2014 von Psychonauts-Entwickler Double Fine Productions. In SpaceBase DF-9 sollt Ihr Eure eigene Weltraumbasis aufbauen, ihre Bewohner und deren Bedürfnisse managen und Euch gegen feindlich gesinnte Aliens verteidigen. Durch Forschung lassen sich außerdem immer neues Equipment, Waffen und zusätzliche Baustrukturen für die Basis freischalten.

Double Fine veröffentlichte das Spiel im Early Access und versprach noch eine Menge mehr an Inhalten. Doch schon ein paar Monate später ließ der Entwickler das Spiel fallen und veröffentlichte das bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Grundgerüst als Version 1.0 im Store. Das stieß vielen Spielern sauer auf: „Ein Betrug an den Early-Access-Unterstützern. Das Spiel bietet „Inhalt“ für eine knappe Stunde, danach hat man alles gesehen“.

Zwar bescheinigen einige Reviews Spacebase DF-9 eine Menge Potenzial, doch das erhältliche Produkt bietet schlicht nicht genug. Wenigstens haben die Entwickler mit dem letzten Update das Laden von Mods recht unkompliziert gemacht. Und so gibt es im Internet tatsächlich einen aktuellen Patch für das beinahe zehn Jahre alte Spiel zu finden.

Modders to the rescue!

Platz 9 – Citadels

Traurig, aber wahr. Für dieses Strategie-Mittelalter-Desaster aus dem Jahr 2013 ist der deutsche Publisher HandyGames mitverantwortlich. Das Unternehmen aus Giebelstadt in Franken ist den meisten von Euch vielleicht für die durchaus beliebte Aufbausimulation Townsmen bekannt. Was dort richtig gemacht wurde, scheint bei Citadels aber alles komplett in die Hose gegangen zu sein.

Wir berichteten 2013 in einer vierteiligen Making-of-Reihe über das Spiel.

Eigentlich sollt Ihr Euch in dem Spiel laut Steam-Seite darum kümmern, „uneinnehmbare Festungen zu bauen“ und eine „verlässliche Infrastruktur mit Ressourcen-Management“ zu errichten. „In epischen und realistischen Schlachten“ verteidigt Ihr dann Eure Burg gegen gegnerische Belagerungen.

Den Usern zufolge handelt es sich bei Citadels allerdings eher um einen „Absturzsimulator“ mit einer stark veralteten Grafik und unfassbar schlechter KI. Schon das erste Level soll aufgrund der vielen Bugs und Crashes fast unspielbar sein. Das komplette Fehlen eines Tutorials hilft da wohl auch nicht gerade. Das Beste am ganzen Spiel sollen die Screenshots auf der Store-Seite sein. User Tarylion fasst zusammen: „oh [sic] bitte nein“.

Platz 8 – Game Tycoon 1.5

Ihr werdet es nicht glauben. Aber auch Platz 8 in unserer Liste der 10 schlechtesten Spiele aller Zeiten geht nach Deutschland. Dieses Mal ist das Studio Sunlight Games aus Köln verantwortlich. Mit ihrer Management-Simulation von 2014 haben es die Entwickler zweifelsohne in die Steam-Geschichtsbücher geschafft. Wenn auch wahrscheinlich nicht wie ursprünglich beabsichtigt.

Ironischerweise sollt Ihr in Game Tycoon 1.5 in elf Missionen oder im Endlosspiel ein erfolgreiches Videospiel-Enwticklerstudio hochziehen, indem Ihr die best-möglichen Games produziert. Dabei bewirbt die Store-Seite das Spiel als „Detail- und vorbildgetreue Wirtschaftssimulation“, die den Spieler „mi [sic] einem Augenzwinkern in die Faszination der Spielentwicklung“ entführt. Doch schon der Rechtschreibfehler in dieser Beschreibung lässt Schlimmes erahnen.

Laut User ist auch hier die Grafik „wie aus den 90ern“ und das Interface etwas, das aussieht wie ein „30-Sekunden Photoshop“-Job. Warum ein von Euch entwickeltes Spiel erfolgreich ist oder nicht, behält Game Tycoon 1.5 übrigens für sich. Außerdem seid Ihr wohl „schneller in der Schuldenfalle [sic] als man Griechenland schreiben kann“. Zum Glück soll die Deinstallation wohl erfreulich schnell über die Bühne gehen.

Auch der Nachfolger Game Tycoon 2 konnte uns im Test nicht wirklich überzeugen.

Platz 7 – Flatout 3

Die Flatout-Reihe feierte ihre Premiere mit dem ersten Teil, der 2004 veröffentlicht wurde (Steam-Rating: 92% positiv). Schon damals war die Spaß-Formel genau so simpel wie brillant: Mit einem Auto nicht nur als erster über die Ziellinie fahren, sondern auf dem Weg dorthin auch so viel Chaos anrichten wie möglich. Je mehr Zerstörung an gegnerischen Fahrzeugen und der Umgebung, desto besser. Der zweite Teil setzte sogar noch einen drauf und war noch etwas besser (Steam-Rating: 96% positiv).

Also was kann man da bei einem dritten Teil schon falsch machen? Hmmm…vielleicht den Entwickler wechseln! Gesagt, getan.

Das Ergebnis: Flatout 3 „ist nicht cool. Es ist wirklich langweilig“. Mit einer KI, die regelmäßig in Hindernisse hineinfährt, einer miesen Physik-Engine und einem Haufen Bugs ist das Spiel für viele User eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten und definitiv das schlechteste Rennspiel, das sie je gespielt haben. „Selbst geschenkt noch zu teuer!“.

Unser Kollege Julian schrieb dazu kurz nach dem Release im Dezember 2011 sogar eine Meldung, in der von einer Kaufwarnung die Rede ist. So etwas können sicherlich nicht viele andere Spiele von sich behaupten.

Immerhin hat die Fortsetzung Flatout 4 wieder ein ausgeglichenes Rating…

Platz 6 – Construction Machines 2014

Wie der Name schon vermuten lässt, erschien diese Simulations-Perle im Jahr 2014. Ihr sollt hier als Chef Eurer eigenen Baufirma erfolgreich Gebäude bauen und dabei auch selber am Steuer von „8 verschiedenen Baufahrzeugen“ wie Bagger und Raupe sitzen. Der Entwickler verspricht eine „fortschrittliche Physik-Engine und eine interaktive Umgebung“. In 20 Leveln und in einem freien Spielmodus soll hier jeder Hobby-Konstrukteur seinen Spaß haben.

Viel Spaß scheint den Steam-Usern Construction Machines 2014 allerdings nicht zu machen. Vor allem die in der Beschreibung angepriesene Physik-Engine scheint nicht ganz so realistisch zu sein. Denn schweres Equipment springt wohl auf der Baustelle herum wie ein Flummi. Dass die Kamera so eingestellt ist, dass Ihr oft nicht sehen könnt, was Ihr gerade mit dem Bagger ausgrabt oder mit dem Kran in die Luft hebt, kommt der Bewertung des Spiels auch nicht gerade zu Gute.

Aber das alles kommt natürlich nicht zum Tragen, wenn das Spiel erst gar nicht startet. Denn auch das klappt wohl nicht immer. In diesem Fall kann man dann tatsächlich sagen: „Es funktioniert wirklich gar nichts“.

Oder wie es User Ragnal zusammenfasst: „-10/10“.

Platz 5 – Call of Duty: Modern Warfare 2

Das erste Schwergewicht in unserer Liste der 10 schlechtesten Spiele aller Zeiten. Aber anders als bei den Plätzen 10 bis 6 holt sich CoD: MW2 seine schlechten Bewertungen nicht aufgrund von Abstürzen oder schlechter KI ab. Hier haben die Steam-User ein anderes Problem.

Vor allem die aggressive Monetarisierung mit In-Game-Store und Battle Pass stößt vielen bei dem Vollpreisspiel sauer auf. Außerdem habe das Game mit seinen teils quietsch-bunten Skins nicht mehr viel mit dem einst von Activision erwähnten Realismus zu tun. „Mittlerweile muss man gegen Homelander und Co antreten, die mit Laser-Augen schießen und fiegen [sic] können. WTF“.

Mit Modern Warfare 3 in den Startlöchern fühlen sich viele Käufer außerdem betrogen. Sie befürchten, dass der versprochene Support von mindestens 2 Jahren mit dem Erscheinen der Fortsetzung schon deutlich früher eingestellt wird.

Insgesamt schlägt sich im miserablen Review-Score des Spiels die ganze Enttäuschung und der Frust der Spieler nieder. Nicht wenige wünschen sich eine Rückkehr zu den Basics der Vorgänger-Titel ohne bunte Skins und ohne Snoop Dogg. Denn „damals war man noch Soldat auf einem Schlachtfeld und heute ist es ein Amoklauf auf einer Karneval-Feier…“.

Platz 4 – SuperPower 3

In dieser geopolitischen Simulation aus dem Jahr 2022 schlüpft der Spieler in die Rolle eines Politikers. Endlich könnt Ihr ein Land führen, wie Ihr es für richtig haltet. Dazu gehört laut Entwickler das Managen der Wirtschaft aber auch das Planen von Kriegen oder diplomatische Konfliktlösung. Eine Mischung aus „Strategie- und Verwaltungselementen“ mit auf realen Ereignissen basierten Szenarien, hohem Wiederspielwert und mod-freundlicher Architektur.

Klingt alles gut? Wäre es vielleicht auch, wenn das Spiel denn normal laufen würde. Die Reviews für SuperPower 3 zeichnen allerdings ein anderes Bild. Denn das Spiel scheint ein wahrer Sumpf voller Bugs und anderer Probleme zu sein. Slider funktionieren nicht, die Performance ist schlecht und es gibt kein Fast-Forward. Bei einer solchen Sim eigentlich Pflicht.

Besonders, dass sich Entwickler und Publisher früh aus dem Support zurückgezogen haben und das Spiel jetzt halbfertig vor sich hin vegetiert, ärgert viele Spieler. In diesem Zustand sei es „mehr wie ein Bildschirmschoner als ein Komplexes [sic] Spiel“.

Greift also lieber zum größtenteils positiv bewerteten Vorgänger. Der ist zwar auch „ein verbugter Albtraum, aber es ist alles, was wir haben“.

Zu den TOP 3 geht’s auf der nächsten Seite!