Baldurs Gate 3: Der Ultimative Klassenguide

Vor etwa zwei Monaten ist der Rollenspielgigant Baldurs Gate 3 (Test) in der Zockergemeinde eingeschlagen wie eine Bombe. Larian konnte damit beweisen, dass auch komplexe Rollenspiele mit anspruchsvollen Geschichten einen wichtigen Platz in den Herzen der Spieler haben.

Trotz all der Liebe, stehen gerade Neulinge vor einer hohen Hürde, wenn es darum geht, das komplexe Regelwerk der Dungeons&Dragons-Welt zu verstehen. Die komplexe Charakterentwicklung, die beliebig wilde Klassenkombinationen erlaubt, stellt eine Wissenschaft für sich dar.

Daher möchten wir euch helfen, die Klassenmechaniken zu verstehen und euch eine Übersicht aller Klassen und Fähigkeiten, sowie vieler Subklassen zu geben. Außerdem soll diese Übersicht dazu motivieren, selbst mehr mit Klassenkombinationen zu experimentieren.

Wir haben eure Neugierde geweckt? Dann mal Hefte aufgeschlagen! Der Stoff ist Klausurrelevant!

Übersicht zu Klassen und Attributen

Bevor wir anfangen können, interessante eigene Klassenkombinationen zu entwerfen, ist es wichtig zu verstehen, dass die verschiedenen Klassen teils unterschiedliche Basisattribute benötigen. So ist das Basisattribut des Kämpfers zum Beispiel Stärke. Das heißt, dass Fähigkeiten, die vom Krieger eingesetzt werden, wie zum Beispiel Angriffswürfe, vom Basisattribut Stärke profitieren. Jeweils zwei Punkte des Basisattributs über 10, verbessern die Würfe der Fähigkeiten um einen Punkt. So würde Stärke 18 einen Bonus von +4 auf alle Angriffswürfe, oder Stärke basierenden Fähigkeitswürfe (zum Beispiel Athletik) geben.

Somit wäre eine Klassenkombination von Kämpfer und Magier zwar möglich, aber wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, weil der Kämpfer sein Basisattribut Stärke erhöhen möchte, der Magier für seine Zauber hingegen aber Intelligenz benötigt. Ähnlich wie bei Angriffswürfen mit Waffen, benötigen Magieklassen ihr Basisattribut beim Zaubern, um möglichst hohe magische Angriffe zu würfeln, die die jeweilige Zauberresistenz des Gegners überwinden.

Es kann daher sinnvoll sein, bei Klassenkombinationen innerhalb des selben Primärattributes zu bleiben, die auch andere Klassen haben. Es kann aber auch lohnende Skills zu geben, die rechtfertigen, dieses Muster zu verlassen.

So könnte zum Beispiel der Zusatzangriff, den einige Klassen auf Rang 5 erhalten, ein spannender Skill für meuchelnde Schurken sein.

Hinweise zu den Tabellen

Beachtet, dass alle Klassen alle 4 Ränge ein Talent freischalten können. Es kann Sinn machen, das beim kombinieren der Klassen mit einzuplanen. Talente können eure Helden um mächtige Fertigkeiten erweitern, oder eure Primärattribute erhöhen.

Beachtet bitte außerdem, dass manche Skills nur mit bestimmten Waffentypen möglich sind. So können zum Beispiel hinterhältige Angriffe nur mit Finesse-Waffen ausgeführt werden. Das sind Bögen/Armbrüste, sowie Geschicklichkeitsbasierte Nahkampfwaffen. Euer bulliger Haudrauf-Kämpfer wird also vermutlich keinen Nutzen von hinterhältiger Angriff haben. Ähnlich verhält es sich beim Panda – ähh Mönch. Die meisten KI-Aktionen funktionieren nur für waffenlose Angriffe.

Wann immer unsere Tabelle den Hinweis enthält, dass ein Zauberplatz für Stufe-x Zauber freigeschaltet wurde, bedeutet das natürlich gleichzeitig, dass die Klasse nun Zugriff auf Zauber des Ranges X hat.

Wir haben eine Übersicht für euch, welche Klasse an welches Primärattribut gebunden ist:

Stärke: Berserker, Kämpfer, Paladin

Geschicklichkeit: Mönch, Waldläufer, Schurke

Charisma: Barde, Zauberer, Hexenmeister

Weisheit: Kleriker, Druide

Intelligenz: Magier

In den folgenden Tabellen listen wir euch die verschiedenen Klassen und Subklassen, sortiert nach Primärattributen, auf.

Eine Gesamtübersicht als Tabelle erhaltet Ihr außerdem hier.

Stärke-Klassen

Der Berserker, der Kämpfer und der Paladin sind stärkebasierte Klassen. In den beigefügten Tabellen könnt ihr die Subklassen und die jeweils zugänglichen Verbesserungen pro Klassenrang einsehen. Beachtet dabei, dass es leider nicht möglich ist, verschiedene Subklassen der selben Grundklasse miteinander zu kombinieren. Also Barbar – Berserker und Barbar – Wildherz geht leider nicht als Kombination.

Beachtet auch, dass der Barbar verschiedene Boni erhält, wenn er ungerüstet kämpft. Wenn ihr dessen Skills zum Beispiel mit einem schwer gerüsteten Kämpfer zusammen nutzen wollt, werden ein paar der Vorteile wegfallen.

Geschicklichkeits-Klassen

Zu den Geschicklichkeits-Klassen in Baldurs Gate 3 zählen der Mönch, der Waldläufer und der Schurke.

Die Klassen zeichnen sich vor allem durch hohe Schadensspitzen, und Heimlichkeitsmanöver aus. Dabei verwendet der Mönch, als einziger, die Ressource KI, um seine Aktionen auszuführen.

Schurken erhalten den „Hinterhältigen Angriff“, der nur ausgeführt werden kann, wenn der Schurke im Vorteil gegenüber dem Ziel ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das Ziel überrascht ist, oder der Schurke aus den Schatten heraus angreift. Später ist der Schurke auch dann im Vorteil, wenn ein Verbündeter den Gegner im Nahkampf an sich gebunden hat. Der hinterhältige Angriff bringt enormes Schadenspotential mit sich, funktioniert aber nur für Finesse-basierte Waffen, wie zum Beispiel Dolche und Degen, oder für den Fernkampf.

Charisma-Klassen

Die Charisma-Klassen in Baldurs Gate 3 sind äußert vielseitig. Der Zauberer, der Hexenmeister, als auch der Barde gehören in diese Gruppe.

Erneut bringen alle Klassen auch wieder unterschiedliche Subklassen mit, die die Spielweise jeweils leicht verändern.

Zauberer und Hexenmeister gehören zu den klassischen Castern und sollten sich besser nicht im Nahkampf versuchen. Der Barde hingegen ist eher eine Unterstützerklasse, der mit Bardischer Inspirationen den Kampf beeinflussen, aber auch am Nahkampf teilnehmen kann.

Der Barde bekommt außerdem im Laufe des Spieles sehr viele Boni auf Fähigkeitswürfe und wird somit zu einem wahren Alleskönner, wenn es darum geht, bestimmte Würfelereignisse zu bestehen.

Weisheit-Klassen

Wer den Kleriker oder den Druiden bisher vermisst hat, der wird in der Kategorie der Weisheits-Klassen fündig. Beide Klassen zeichnen sich dabei durch eine ungewöhnlich große Vielseitigkeit aus. So kann der Kleriker mithilfe der Lebensdomäne zum Beispiel zu einem sehr starken Heiler heranreifen, während er in der Kriegsdomäne mit Vorliebe in vorderster Reihe auf Feinde eindrischt. Gemeinsam haben dabei alle Kleriker, dass Sie auf die ein oder andere Weise Heilig-Zauber, bzw. Gleißend-Schaden einsetzen.

Achtung: Da der Kleriker insgesamt sieben Unterklassen mit sich bringt, das aber hier den Rahmen sprengen würde, haben wir uns nur die drei vermutlich am häufigsten gewählten Subklassen angeschaut: Leben, Krieg und Licht.

Der Druide steht dem Kleriker in Sachen Vielseitigkeit aber in nichts nach. So gibt es natürlich die Möglichkeit sich in verschiedenen Tiergestalten auf den Gegner zu stürzen, aber der Sporenzirkel erlaubt auch eine Spielweise ähnlich eines Natur-Nekromanten, der wiedererweckte Tote in den Kampf schicken kann.

Intelligenz-Klassen

Zu guter Letzt landen wir bei unserer Auflistung bei den Intelligenz-Klassen. Genauer genommen beim Magier, denn dieser bildet die einzige Intelligenz-Klasse im Spiel ab.

Ähnlich wie beim Kleriker kommt der Magier auf insgesamt acht Subklassen, die sich aber im Kern darin unterscheiden, dass diese verschiedene Zauberdomänen im Fokus haben.

Wir haben uns daher dafür entschieden, die unserer Meinung nach, drei relevantesten bzw. diversesten Subklassen zu beleuchten: Hervorrufung, Nekromantie und Bannmagie.

Die Subklasse Hervorrufung dürfte den meisten von uns am nächsten liegen. Große Feuerbälle oder eisige Froststürme sind das Element dieses Magiers.

Die Nekromantie klasse sollte selbsterklärend sein. Interessant ist dann noch der Bannmagier, der eher defensive Zauber nutzt, um die eigene Gruppe zu schützen.

Tipps und mögliche Kombinationen

Bevor Ihr nun anfangt, die Tabellen zu durchwühlen und spannende Kombinationen erarbeitet, möchten wir euch noch einige Tipps mit an die Hand geben:

Es wird auch mit dieser Übersicht natürlich nie einen Helden geben, der alles kann. Bevor Ihr Euch also daran macht, die verschiedenen Klassen miteinander zu kombinieren, denkt kurz darüber nach, welche Rolle der Held eurer Wahl in eurer Gruppe einnehmen soll.

Ein eher defensiver Charakter profitiert natürlich von einer dicken Rüstung und Skills, die die Rüstungsklasse erhöhen. Auch Resistenzen und eine hohe Konstitution dürften interessant für eure Wahl sein.

Könnten eine defensive Kämpfer-Waldläufer-Kombination mit einem beschworenen Begleiter für ausreichend Schutz der Gruppe sorgen?

Der Schurken-Assassine hat einen großartigen Damage-Output, kann aber als Nachteil nur einmal pro Runde angreifen. Wie effektiv könnte eine entsprechende Schadensklasse sein, wenn Sie noch den Zusatzangriff einer anderen Klasse hätte? Das ganze noch kombiniert mit Tatendrang und dem Talent Meisterschaft schwerer Waffen (bei Krit oder Tötung ein weiterer Angriff als Bonusaktion) und euer Meuchler will gar nicht mehr aufhören auf den Gegner einzustechen.

Auch denkbar wäre eine Heilklasse, die Mobilitätsboni einer anderen Klasse nutzt. Wie praktisch wäre eine Ambulanz, die bei Bedarf über das halbe Schlachtfeld springen kann?

Die Möglichkeiten sind endlos! Ihr müsst euch im Prinzip nur überlegen, wie Ihr Eure Helden spielen wollt und dann schauen, wo es interessante Fähigkeiten gibt, die diese Spielweise unterstützen.

Wir wünschen viel Spaß beim Herumprobieren und sind gespannt darauf, welche irren Kombinationen wohl noch in Baldurs Gate durch die Straßen stiefeln werden.