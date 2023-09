Starfield meets Star Wars: Fan baut X-Wing und Millennium Falke

Star Wars Vibes in Starfield: das war erwartbar. Bethesdas neustes Werk ist noch nicht einmal für alle Vorbesteller erhältlich, da wird der Markt bereits von Mods überschwemmt. Allein in den ersten vier Tagen wurden über 400 neue Mods auf die Plattform Nexusmods hochgeladen.

Doch nicht nur diese von Bethesda eingeräumte Möglichkeit, die Spieldateien zu verändern, begeistert die Spieler von Starfield. Auch der Baukasten, mit dem eigene Basen und vor allem Raumschiffe erstellt werden können, macht einen großen Teil der Faszination des Spiels aus.

Keine Schrottmühle

„Die Mühle ist Schrott!“ – dieses Filmzitat kennen wohl alle Star Wars- und Mark Hamill-Fans, als seine Filmfigur Luke Skywalker diesen Satz beim Anblick des Millennium Falken in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ ausruft.

Doch dieser Schrott ist nicht nur den Korsal-Flug in unter 12 Parsec geflogen. Es ist auch eines der ikonischsten und bekanntesten Raumschiffe der Filmgeschichte. Kein Wunder also, dass SciFi-Fans den Baukasten in Starfield nutzen, um ihre Lieblingsschiffe nachzubauen. Der Y-Wing aus Star Wars machte in den letzten Tagen bereits die Runde. Und jetzt das: ein voll funktionsfähiger YT-1300-Leichtfrachter, auch bekannt als „Rasender Falke“ oder „Millennium Falke“.

Auf der Plattform TikTok stellt der User SpectreX Gaming sein Werk der Fangemeinde vor:

Derselbe User, offenbar ein großer Fan sowohl von Starfield als auch Star Wars, hat auch gleich den X-Wing nachgebaut. Sein TikTok-Reel dazu ist inzwischen offline genommen worden. Aber es ist nicht der einzige Star Wars-begeisterte Starfield-Fan. Auf Reddit ist ein weiterer X-Wing zu bewundern:

Es ist anzunehmen, dass es in Kürze auch Plattformen geben wird, über die man Bauanleitungen zu den verschiedensten Raumschiffen erhalten können wird.

Sobald wir diese irgendwo in einer weit, weit entfernten fernen Galaxis entdeckt haben, werden wir euch hier auf game2gether.de darüber informieren!