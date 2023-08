Starfield ist fertig! Alle Infos zum Release ab 01. September

Starfield ist fertig, hat somit den Goldstatus erreicht: Via Twitter gab Bethesda heute bekannt, dass der Preload des „Skyrim im Weltraum“ starten kann. Heißt: der Release von Starfield wird tatsächlich eingehalten. Damit steht den Vorbestellern der Premium-Edition ab dem 01. September nichts mehr im Wege, die ersten virtuellen Schritte in Bethesdas SciFi-Welt zu wagen.

Veröffentlichung in Wellen

Starfield kann laut Bethesda ab dem 17. August über den Xbox Game Pass heruntergeladen werden. Steam-Nutzer können den Download am 30. August starten. Vorbesteller der Premium-Editionen können am 01. September in die Spielwelt eintauchen.

Käufer der Standard Editionen und Microsoft Game Pass-Nutzer können dann mit offiziellem Release ab dem 06. September 2023 folgen. Starfield wird ausschließlich auf PC und Xbox spielbar sein. Eine Playstation-Version ist nicht geplant.

Ressourcen schonen

Der Release von Starfield erfolgt also in mehreren Schritten. Die Installationsgröße wird stolze 125 GB betragen. Laut den Angaben auf Steam benötigt ihr zwingend eine SSD und mindestens 16 GB Arbeitsspeicher.

Hinsichtlich der durchaus enormen Installationsgröße ist also davon auszugehen, dass Bethesda mit dem Preload und der Staffelung nicht nur einen finanziellen Anreiz zum Kauf der teuren Premium Editionen schaffen will. Vermutlich sollen auch technische Kapazitäten geschont werden, um Serverausfälle am Tag 1 des Release zu vermeiden.

Vorbestellung weiter möglich

Wer unseren Analyse-Artikel zum Vergleich von Starfield und Squadron 42 gelesen hat und nun doch Lust auf Bethesdas „Weltraum-Skyrim-Erlebnis“ bekommen hat, kann das Spiel vor Release weiterhin vorbestellen und sich die Boni sichern.

Folgende Versionen sind erhältlich:

Edition Standard Edition STARFIELD DIGITALE PREMIUM EDITION STARFIELD CONSTELLATION EDITION Bonus Items Lasercutter

Tiefminen-Helm

Tiefminen-Rucksack Lasercutter

Tiefminen-Helm

Tiefminen-Rucksack Lasercutter

Tiefminen-Helm

Tiefminen-Rucksack Enhält Starfield Hauptspiel Spielcode (physischer Datenträger nicht enthalten) Starfield-Hauptspiel (wie Standard Edition) Bis zu 5 tage early access „Shattered Space“- Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht) „Constellation“-Skin-Paket: Equinox-Lasergewehr, -Anzug, -Helm und -Boostpack Digitales Artbook & Original-Soundtrack“ Starfield-Hauptspiel Credit-Stick mit lasergraviertem Spiel-Code „Shattered Space“-Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht) Bis zu 5 Tage Early Access* „Constellation“-Skin-Paket: Equinox-Lasergewehr, -Anzug, -Helm und -Boostpack Zugriff auf „Starfield Digitales Artbook & Original-Soundtrack“ Steelbook®-Display Constellation-Patch Starfield-Chronomark-Uhr und Schatulle SPIELBAR AB 06.09.2023 voraussichtlich ab 02.00 Uhr deutscher Zeit 01.09.2023 01.09.2023 PREIS (in EUR) 79,99 über Microsoft-Store und Retailer, 69,99 über Steam 109,99 über Microsoft-Store und Retailer, 99,99 bei Steam Nicht als digitaler Download verfügbar.

299,99 über Retailer, wo verfügbar.

(Quelle: https://bethesda.net/de/game/starfield/get-starfield)

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Upgrade für EUR 34,99 zu erwerben und damit die Standard Edition zur Premium Edition aufzuwerten.

Starfield Hardware

In Kooperation mit Microsoft bietet Bethesda außerdem einen Xbox-Controller in der „Starfield Limited Edition“ für EUR 74,99 sowie ein Xbox Wireless Headset in der „Starfield Limited Edition“ für EUR 124,99 an. Und wer jetzt denkt, dass diese Preise doch recht saftig sind: Beide Hardware-Schmuckstücke sind im Microsoft Store ausverkauft.