Saints Row, ein düsteres MMORPG und Krieg den Maschinen: Die PS Plus Games im September

Im September „schenkt“ Sony seinen Playstation Plus Abonnenten drei Spiele, die die Geister spalten dürften. Die PS Plus Games bieten mit dem noch recht neuen Reboot der „Saint’s Row“-Reihe zwar einen starken Headliner, der Shooter „Generation Zero“ und das MMORPG „Black Desert“ werden den meisten Gamern jedoch eher unbekannt sein.

Alle Monate wieder: Die PS Plus Spiele

Während die PS Plus Essential Lineups der letzten Monate generell weniger Begeisterungsstürme in der Community auslösen konnten, stellt der September für einige sicherlich den Tiefpunkt der „Gratis-Games“ dar. Auf den ersten Blick kommt keines der Spiele bei den Kritikern gut weg. Doch alle der Games können Spaß machen – und das über einige Stunden!

Saints Row (2022) – Rückkehr einer Kultreihe

Der Star des aktuellen Monats ist sicherlich „Saints Row“. Nicht wenige hofften nach der Ankündigung des Spiels auf ein Remake des einst so populären „GTA-Klons“, tatsächlich stellt „Saints Row“ (2022) aber eher ein Reboot der Reihe dar. 2006 erschien das gleichnamige erste Kapitel der Serie, bis 2013 erschienen insgesamt drei weitere Teile. Gerade die ersten beiden Saints Row waren sehr beliebt, da sie die „Open-World-Gangster“-Formel von GTA um einige absurde und krude Elemente und vulgären Humor erweiterte. Diese steigerten sich über die Jahre. Im vierten Teil musste der Hauptcharakter schließlich die Welt vor einer Alien-Invasion retten. Der nun fünfte Teil versucht die Serie wieder zu erden. Ein Schritt, der nicht von allen Fans gleichermaßen positiv aufgefasst wurde. In „Saints Row“ (2022) findet ihr nun jedoch alles, was die Serie zu Beginn ausgemacht hat: Schräge Charaktere, eine Open-World-Sandbox und das Ziel, euer Verbrechens-Imperium aufzubauen. Das Spiel wurde von Kritikern nach Release durchaus gemischt aufgenommen, bietet knapp ein Jahr nach offiziellem Release jedoch eine stabile Basis für einige Abende abgedrehten Gangster-Spaß. Klar sind bestimmte Mechaniken nicht super ausgereift, jedoch verstellt sich „Saints Row“ (2022) zu keinem Zeitpunkt. Man bekommt hier zu großen Teilen genau das, was man erwartet. Da GTA 6 noch eine Weile auf sich warten lässt, lohnt sich ein Blick ins Game allemal. Auch da das Game aufgrund seiner Aktualität im PSN-Store regulär noch 69,99 € kostet.

Generation Zero – Ego-Shooter zwischen Maschinen und Ikea

Ein Ego-Shooter darf im PS Plus Lineup natürlich nicht fehlen. Generation Zero vom schwedischen Entwickler Systemic Reaction ist hier so etwas wie die Wundertüte des Monats. Das Spiel ist bereits über vier Jahre alt, bietet jedoch einen auch heute noch interessanten Ansatz. Das Game spielt in einer alternativen Schweden im Jahr 1989. Roboter haben das Land übernommen und die Bevölkerung verschleppt oder getötet. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines schwedischen Teenagers, der sich gegen die übermächtigen Maschinen-Gegner behaupten muss. Design- und Storytechnisch ist Generation Zero auch heute noch ansprechend. Viel Kritik musste das Game gerade nach Release jedoch wegen Gameplay-Mechaniken und einigen Bugs einstecken. Aus dieser Zeit stammen auch viele, größtenteils negative, Reviews. Schade, denn der schwedische Entwickler war merklich mit Herzblut bei der Sache und hat brachte das Spiel in den folgenden Monaten und Jahren auf ein deutlich besseres Niveau. Dadurch gewann Generation Zero durchaus eine ansehliche Fanbase. Verständlich, denn obwohl der Gameplay-Loop aus Basenbau, Schleichen und Ballern aus vielen anderen Spielen bekannt ist, hebt sich Generation Zero vor allem durch seine einzigartige Atmosphäre und (Sound-)Design hervor. Ein Kritik-Punkt aus Anfangstagen bleibt jedoch erhalten: Nach Ende der Main-Story bietet das Grundspiel nur noch wenig Motivation weiter zu zocken. Abhilfe schaffen hier einige DLCs. Diese hätten sich einige Fans jedoch als Gratis-Updates gewünscht. Das Spiel kostet regulär 29,99 €. Was Generation Zero für PS Plus Abonnenten interessant machen dürfte, ist die Möglichkeit das komplette Spiel zusammen mit bis zu drei Freunden im Koop spielen zu können.

Black Desert – MMORPG im großen Stil?

Das verspricht Sony zumindest im PS-Store. Tatsächlich kann das früher exklusiv südkoreanische Online-Rollenspiel auch fast zehn Jahre nach Release noch mit einer beachtlichen Playerbase aufwarten. Gerade im asiatischen Raum erfreut sich das MMORPG, das über ein umfangreiches Wirtschafts- und Crafting-System verfügt, großer Beliebtheit. Knapp drei Jahre war Black Desert PC-exklusiv. 2016 kam es dann auch auf die Konsole. Das kommt dem Gameplay der Serie tatsächlich entgegen. So ist das Kampfsystem sehr aktiv gestaltet und das Spiel verfügt ein Parkour-System, um die Welt von „Black Desert“ zu erkunden. Interessanterweise ist die südkoreanische Version free-to-play. In Europa muss man die Grundversion des Spiels käuflich erwerben, hat dafür von Anfang an Zugriff auf mehr Spielinhalte beziehungsweise die Möglichkeit von Anfang an Inhalte freizuspielen. Die nun im PS Plus-Abo enthaltenen „Traveller“-Version bringt euch über das Spiel hinaus einige Inhalte. Darunter ein Vorteilspaket über 15 Tage, ein Perlenpaket über 1.000 Einheiten, einen Eisbär (!) sowie einen Reittierschein für eine Weiße Stute (Rang 7) und eine Reittierflöte (30 Tage). Wie die meisten MMORPGs bietet auch „Black Desert“ genügend Inhalte, um Spieler über hunderte Stunden zu binden. Mit dem PS Plus-Abo hat diesen Monat zumindest jeder Abonnent die Chance, „kostenfrei“ in das Spiel zu starten. Außerhalb des PS Plus-Abos kostet „Black Desert“ in der Traveller Edition 29,99 €.

