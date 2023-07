Horrorspiel-Perle und CoD: Die PS Plus Games im Juli

Während die PS Plus Essential Lineups der letzten Monate trotz einiger versteckter Kracher, nicht gerade Begeisterungsstürme in der Community auslösen konnten, watet der Juli vor allem bei den Headlinern mit starken Games auf. Aber auch der dritte Indie-Titel könnte den Platz auf eurer Festplatte durchaus wert sein. Die PS Plus Spiele im Juli in der Übersicht.

Alan Wake: Spielbarer Stephen King Thriller

Bei einigen Gamern wird der Name Alan Wake schaurig schöne Erinnerungen an die vorletzte Konsolen-Generation wecken, andere kennen den Klassiker nur vom Hörensagen. Egal ob ihr das Game schon auf Xbox 360 oder Playstation 3 gezockt habt oder nicht: Das 2021 erschienene Remaster des 2010 erschienenen Originals lässt euch die gruselige und an Stephen King angelehnte Geschichte rund um den namensgebenden Protagonisten Alan noch einmal im schöneren Gewand erleben. Super, denn obwohl das Spielprinzip schon etwas in die Jahre gekommen ist, lohnt sich ein Blick ins Spiel schon alleine wegen den skurrilen Charakteren, toller Stimmung und packender Story.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Zugegeben: Call of Duty ist nicht mehr die Reihe, die es einmal war. Und doch greift man in regelmäßigen Abständen wieder zu Controller und ballert sich durch Kampagne und Multiplayer des neuesten Teils. Cold War ist knapp drei Jahre alt und fand damals während der Pandemie auch durch den Hype um CoD: Warzone seinen Weg in viele Konsolen. Hier geht’s zum Game2Gether-Review. Als „Gratis-Spiel“ macht der Shooter auch heute noch durchaus Sinn. Die Story ist knackig und gewohnt actionreich und der Multiplayer bietet sicher noch Potential. Durch PS-Plus wird sich die Spielerzahl im kommenden Monat sicher noch einmal erhöhen!

Endling Extinction is Forever: Auf den Fuchs gekommen

Natürlich darf auch in diesem Monat das obligatorische Indie-Game nicht fehlen. Mit Endling Extinction is Forever bekommen wir dieses Mal ein Survival-Adventure-Game. Dieses besticht vor allem mit sehr schickem Art-Style. Im Game spielt ihr den vielleicht letzten Fuchs der Erde und müsst versuchen das Überleben eurer Spezies zu sichern. Das Spiel ist das Erstlingswerk des spanischen Entwicklerstudios Herobeat. Knapp vier Stunden dauert die grundlegende Story und bietet damit genug Holz für einen oder vielleicht zwei nette Abende. Ladet euch die PS Plus Spiele im Juli am besten gleich runter oder fügt sie eurer Bibliothek hinzu.

Quelle: Sony