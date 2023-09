One Piece – Ist eine zweite Staffel möglich?

Am Donnerstag vergangene Woche war es soweit. Netflix veröffentlichte die erste Realverfilmung des berühmten Mangas „One Piece“. Dabei orientiert sie sich eng an der ersten Saga des Animes/Mangas, der East Blue Saga. Nicht zuletzt deswegen sammelte die Serie viel Sympathie und verzeichnete einen großen Erfolg.

Auch bei den Kritikern sowie den Fans kam die Neuauflage hervorragend an. Und wahrscheinlich stellt sich genau deswegen die Frage:

Wird es eine zweite Staffel geben?

Handlung der ersten Staffel (Vorsicht Spoiler!!!)

In der ersten Staffel treffen wir auf den albernen und heldenhaften Piraten Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy), der König der Piraten werden will, indem er einen besonderen Schatz namens One Piece findet.

Bevor er zu seinem Schatz kommen kann, stellt Ruffy zunächst eine Gruppe von Außenseitern mit ebenso großen Träumen auf: den Dreischwertkämpfer Lorenor Zoro (Mackenyu Arata), der der größte Schwertkämpfer der Welt werden will, Diebin und Navigatorin Nami (Emily Rudd), die eine Weltkarte zeichnen möchte, Kickbox-Koch Sanji (Taz Skylar), der das legendäre Meer All Blue finden möchte und der zwanghafte Lügner und Scharfschütze Lysop (Jacob Romero Gibson), der ein tapferer Krieger der Meere werden will.

Die Gruppe besiegt zahlreiche böse Piraten und wird von den Marines gejagt, darunter auch Ruffys Vizeadmiral-Großvater Garp (Vincent Regan).

Die Staffel endet damit, dass sich die Crew endlich auf den Weg zur Grand Line macht, einem besonderen Teil der Welt, in dem das One Piece vor langer Zeit versteckt war, und Ruffy findet heraus, dass er sein erstes Kopfgeld erhalten hat.

Wie könnte es in der zweiten Staffel weiter gehen? (Achtung Spoiler für Ende der ersten Staffel)

Eine genaue Handlung der möglichen zweiten Staffel ist noch nicht bekannt gegeben worden. Doch könnte man die Richtung für Staffel Zwei erahnen, wenn man die erste Staffel bis zum Ende verfolgt hat.

Denn am Ende der letzten Folge des Finales sehen wir einen Mann, der eine Zigarre raucht und diese auf einem Wanted-Plakat ausdrückt, auf dem Ruffys Gesicht abgebildet ist. Bei diesem Mann handelt es sich um Smoker, ein Kapitän der Marines in Loguetown, der seinen Posten verlässt um der Strohhutbande auf der Grand Line zu folgen.

Im Anime jagt er bekanntlich bereits in Loguetown nach den Strohüten, genau wie Buggy und Alvida. Letztere sah man dazu in einer Schänke, wie sie sich im gemeinsamen Hass auf die Strohhutbande verbünden.

Bis jetzt wurde für die Serie von Netflix noch keine zweite Staffel angekündigt, es ist also abzuwarten, wann und ob wir einen weiteren Einblick der Realauflage des Animes/Mangas erhalten werden.

