Hades 2 Early Access beginnt 2024

Entwickler Supergiant Games hat Neuigkeiten zum Hades 2 Early Access bekannt gegeben. Demnach müsst Ihr gar nicht mehr so lange auf das Spiel warten.

In einem Blog Post auf der Entwicklerseite verrät Supergiant Games seine weiteren Pläne für den Nachfolger des beliebten Hades. Demnach soll der Hades 2 Early Access in Q2 2024 auf Steam und dem Epic Games Store beginnen. Ein exaktes Start-Datum gibt es noch nicht. Auch der Preis und die Systemanforderungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Roadmap für den Hades 2 Early Access

Das Studio will nach eigenen Angaben mindestens so viel Content bieten, wie es beim Early Access des Vorgängers der Fall war. Auch wenn Hades 2 dann natürlich noch nicht komplett fertig sein wird, sollen von Anfang an alle Spieler des Early Access auf ihre Kosten kommen. Daher nimmt sich Supergiant Games bis zum genannten Termin Zeit, um das Spiel in einen entsprechenden Zustand zu bringen.

Wie beim Vorgänger soll es auch nach dem Hades 2 Early Access mehrere große Updates geben. Mit diesen soll dem Spiel Stück für Stück der noch fehlende Content hinzugefügt werden. „Die Geschichte wird mit jedem Update erweitert, indem wir weitere Charaktere einführen und die Beziehungen zwischen bereits existierenden vertiefen“. Am Ende dieses Prozesses soll dann der 1.0 Launch stehen.

Wie lange dieser Prozess dauern soll, lässt Supergiant Games bewusst offen und nennt kein Release-Datum für Hades 2. „Für den Moment konzentrieren wir uns auf die Hauptinhalte: Level, Charaktere, Waffen, Boons, Story, Musik und mehr“.

Vor dem Early Access soll allerdings noch ein erster kleinerer Test kommen. Darin soll es erst einmal um technische Belange und eventuelle Kompatibilitätsprobleme gehen. Wenn Ihr an einer Teilnahme interessiert seid, dann setzt den Titel bei Steam oder Epic auf Eure Wishlist. So bekommt Ihr bei neuen Infos zum Test direkt eine Benachrichtigung.

Early Access richtig gemacht

Die Erfolgsgeschichte des ersten Teils der Serie gibt den Entwicklern mit dieser Release-Strategie recht. Ein echter Early Access, der es Spielern erlaubt, Feedback zu geben, das ein Studio dann umsetzt, ist jedoch selten geworden. Meistens bedeutet Early Access mittlerweile nur noch, dass zahlende Spieler ein kleines Zeitfenster vor dem eigentlichen Release bekommen, in dem sie das Spiel exklusiv vor allen anderen zocken können.

Vielleicht wären uns einige holprige Veröffentlichungen wie die von Star Wars Jedi: Survivor oder der von Redfall erspart geblieben, hätten die Entwickler dieser Spiele den Pfad gewählt, den Supergiant Games für seine Spiele nimmt.