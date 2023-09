Die Horror-Nonne ist zurück – The Nun 2 kommt Ende September

Fünf Jahre ist es her, dass die Horror-Nonne ihr Unwesen getrieben hat und nun wird sie am 21. September dieses Jahres in die deutschen Kinos zurückkehren. Valak, der Dämon im Zentrum des Films, stammt aus The Conjuring 2 aus dem Jahr 2016, und bekam 2018 seinen eigenen Film und eröffnete so den dritten Franchise zu der Conjuring – Reihe.

Der erste Film aus dem Jahre 2018 dreht sich um die Nonne Schwester Irene, die mit einem Priester namens Pater Burke reist, um Nachforschungen über eine Nonne in einem rumänischen Kloster anzustellen, die sich das Leben genommen hat. Bald entdecken sie, dass ein Dämon namens Valak das Kloster heimsucht und die Körper der dort lebenden Menschen in Besitz nimmt. Am Ende des Films war Valak nicht besiegt, was in der Fortsetzung zu einer neuen Konfrontation führte.

Handlung des zweiten Teils

The Nun 2 wird der neunte Teil des Conjuring-Universums sein und das Franchise womöglich wieder mit der Hauptchronologie zusammenführen, wodurch dem Zuschauer erklärt werden wird, was mit Valak vor Conjuring 2 passierte.

Die Fortsetzung des Films beginnt 1956, vier Jahre nach dem ersten Film, und verlegt den Schauplatz von Rumänien nach Frankreich. Dort wird ein Priester ermordet und Schwester Irene steht Valak erneut gegenüber. Das ist zwar nicht viel, aber es provoziert einen neuen Kampf zwischen Irene und Valak.

Aus dem Trailer erfahren wir ebenfalls, dass Valak ein ehemaliger Engel war, dem Gott seine Kräfte entzogen hatte. Was den ehemaligen Engel zu einem der ältesten und unheimlichsten bösen Mächte aller Zeiten machte.

Der Cast

Erneut wird das Publikum Bonnie Aarons als Valak sehen können. Aarons trat erstmals 2016 in The Conjuring 2 als Valak auf.Hier war Valak angeblich der Dämon hinter den Amityville Horror- Morden.

Ebenfalls wird Taissa Farmiga ihre Rolle als Schwester Irene wiederholen. Ein weiteres bekanntes Gesicht im Film wird Jonas Bloquet als Frenchie sein. Es wird auch einige neue Gesichter geben, insbesondere in den Rollen der Schüler der Schule. Da wäre zum Beispiel Katelyn Rose Downey als Sophie, die in der Schule eine gemobbte Schülerin spielt und eine Bindung zu Frenchie eingeht. Wir werden Storm Reid auch als Schwester Debra in der Besetzung sehen können. Anna Popplewell, an die sich die Fans wahrscheinlich als Susan Pevensie in den Filmen „Die Chroniken von Narnia“ erinnern, wird voraussichtlich zur Besetzung stoßen.

Wir können also gespannt sein, wie sich die Geschichte entwickelt.

Quelle:Trailer, movieweb