Counter-Strike 2 – Veröffentlichung heute?

Seit März 2023 befindet sich Counter-Strike 2 in einem geschlossenen Beta-Test. Ein konkretes Releasedatum gab es in typischer Valve-Manier bisher nicht.

Genug Input für Spekulationen lieferte bereits vergangene Woche der offizielle Twitter Account von Counterstrike mit der Frage:

What are you doing next Wednesday?

Der morgige Mittwoch, der 27. September 2023 könnte also nun die langersehnte Veröffentlichung von Counter-Strike 2 bereithalten. Ein weiterer Tweet von unerwarteter Seite bestätigt dies außerdem indirekt. So schrieb Twitch vorgestern Abend:

To celebrate the next decade of Counter-Strike, we’ve updated the name of the category. pic.twitter.com/96Ayvl7OuI

— Twitch (@Twitch) September 25, 2023