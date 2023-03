Was zunächst als Gerücht durchs Netz geisterte, hat sich nun als Tatsache bewahrheitet. Nun wurde ganz offiziell Counter Strike 2 angekündigt. Wir haben für Euch alle Informationen zu Counter Strike 2 zusammengetragen.

Gleich vorneweg CS 2 ist kein Nachfolger. Es handelt sich hierbei um ein technisches Upgrade von CS:GO. Allerdings haben sich die Macher einige interessante Neuerungen und außerdem jede Menge Verbesserungen einfallen lassen.

Aber jetzt erst einmal alle Infos zusammengefasst:

Releasedatum

Wie so oft, steht das genaue Erscheinungsdatum derzeit noch nicht fest. Das voraussichtliche Releasedatum wird momentan noch mit „Sommer 2023“ angegeben.

Kosten

CS 2 wird kostenlos veröffentlicht. Keine Überraschung, aber dennoch gut zu wissen.

Was passiert mit meinen Fortschritten aus CS:GO?

Keine Sorge, Eure bisher erzielten Fortschritte, Freischaltungen, Skins und das gesamte Inventar bleiben Euch erhalten.

Was ändert sich denn überhaupt?

Es sind noch nicht alle neuen Veränderungen und Features bekannt. Immerhin verrät der Trailer ein paar wichtige Details.

Das wichtigste technische Upgrade erfolgt wohl mit dem Wechsel auf die neue Engine Source 2 mit einer Verbesserung der grafischen Darstellung.

Den Maps wurde eine teilweise Überarbeitung und außerdem eine teilweise Neuentwicklung verpasst. Overpass und Italy wurden komplett neu entwickelt, während Mirage, Dust 2, Nuke, Train und Aztec eine mal mehr, mal weniger ausgeprägte Überarbeitung erfahren haben.

Weiter wurden auch Community-Kritikpunkte in das Upgrade aufgenommen. So bekommt CS 2 eine völlig neue Server-Struktur. Mit der Überarbeitung sollen künftig Schießen und Movement Tickrate-unabhängig funktionieren.

Künftig könnt Ihr auch den Rauch der Smoke Grenades aktiv beeinflussen. Dies bedeutet u. a., dass Ihr den Schusskanal einer Kugel durch den Rauch sehen und somit besser nachvollziehen könnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Beta-Test

In die bereits gestartete Testphase kommen nur ausgewählte Spieler. Mitmachen könnt Ihr nur, wenn Ihr durch Valve ausgewählt werdet. Ihr könnt dies an Eurem Account sehen. Hierfür einfach bei Steam in CS:GO einloggen. Im Hauptmenü seht Ihr, ob Ihr zu den Glücklichen gehört.

Momentan stehen nur die Modi Team Deathmatch und Unranked Competitive zur Verfügung und eine einzige Map (Dust 2). Weitere werden aber im Lauf der Testphase folgen.

Solltet Ihr keinen Zugang in die limitierte Testphase erhalten haben, ist das aber auch noch nicht das Ende. Valve hat angekündigt, im Laufe der Zeit weitere Spieler zuzulassen. Ihr solltet daher regelmäßig einen Blick in Euren Account werfen.

Zum Schluss noch eine Warnung, die von Valve via Twitter herausgegeben wurde. Es gibt bereits Betrüger, welche die Limitierung des Beta-Tests ausnutzen wollen. Valve warnt ausdrücklich, dass es keine Keys oder Mails geben wird. Solltet Ihr also dementsprechende Nachrichten erhalten, könnt Ihr davon ausgehen, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Gebt also auf gar keinen Fall Eure Daten an und klickt nicht auf enthaltene Links.