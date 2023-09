Counter Strike 2 jetzt kostenlos downloaden

Nachdem sich die Hinweise verdichtet hatten, ist Counter Strike 2 nun tatsächlich erschienen. Dabei steht Valves lang erwarteter Ego-Shooter Counter Strike 2 jetzt kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bereits im Sommer sollte der Nachfolger des bereits seit August 2012 erhältlichen „Counter-Strike: Global Offensive“ erscheinen. Jetzt hat es zwar bis zum Spätsommer gedauert, dafür erwartet die Spieler ein grafisch und netzwerktechnisch überarbeitetes Spiel.

Gegenüber seinem Vorgänger steht CS2 auf einem komplett neuem technischen Unterbau, nämlich auf „Source 2“. Diese Source-Engine fand bereits u. a. bei dem VR-Shooter Half Life: Alyx Verwendung.

Systemanforderungen

Als Mindestanforderungen an Eure Hardware benötigt Ihr lediglich einen 4-Core-Prozessor, 8 GByte Hauptspeicher sowie eine DirectX-11-kompatible Grafikkarte (1 GByte).

Neben der Version für Windows 10/11, dürfen auch Spieler auf SteamOS und Linux (ab Ubuntu 20.04) mitspielen. Der Download erfolgt auf Valves Plattform Steam kostenfrei. Empfohlen sind mindestens 85 GByte freier Speicherplatz. Der Download selbst ist rund 27 GByte groß.

Noch mehr gute News

Eure bisherigen Errungenschaften, einschließlich Eurer Skins, landen auch im neuen Spiel. Dank der verbesserten Grafik erfahren die Skins durch neue Oberflächen und Texturen außerdem eine Aufhübschung.

Neben neuen Waffenmodellen beinhaltet Counter Strike 2 auch komplett überarbeitete und hellere Maps. Außerdem führt Valve sogenannte Sub-Tick-Updates ein und macht Rauchgranaten dynamisch.

Durch die Sub-Tick-Updates soll sich das Gameplay direkter anfühlen. Valve selbst beschreibt es auf der offiziellen Website mit „What you see, is what you get“.

Den offiziellen Launchtrailer haben wir natürlich auch für Euch parat:

Quelle: Valve