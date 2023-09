99POD 2023 – Rückkehr des 99damage Podcast mit DeSraY

99POD 2023 feierte jüngst sein Comeback! Der Counter-Strike Podcast von 99damage ist zurück und als neuer Caster tritt Timo Rode (DeSray) an.

99POD 2023 ist zurück

Zuletzt hostete vor über zwei Jahren Yannic Hauske (kautzy) den Podcast. Seine Stelle übernimmt fortan Timo Rode (DeSray). In der ersten Episode sogar mit CS Legende Timo Richter Spiidi als Gast über den bevorstehenden Start von CS2.

Nicht nur 99damage ist im Wandel mit der Fortsetzung des Podcasts, sondern auch die Welt von Counter-Strike. Das Thema, welches die Community wohl am meisten beschäftigt, ist CS2. Zusammen mit ALTERNATE aTTaX Spieler Spiidi diskutiert Caster DeSray über die Veränderungen und was die neue CS-Version mit sich bringt. Schließlich kommt es zu technischen Änderungen am Spielgefühl, Karten haben ein Makeover erhalten und vieles mehr hat sich getan. Ein interessantes Gespräch über eine interessante Entwicklung, die Valves Topspiel aktuell durchlebt und erneut auf einem Hoch bei den Spielerzahlen ist. Daran könnte auch die nächste große Welle an CS2 Zugängen verantwortlich sein.

Euer Feedback ist gefragt

Der eingestaubte Podcast soll laut Beschreibung von 99damage wieder regelmäßig erscheinen. Es ist wichtig, dass sie Feedback von der CS-Community erhalten. Also teilt ihnen gerne eure Meinung mit.

> Unsere CS-Ecke.

Der ca. 30-minütige Podcast lässt sich über YouTube aufrufen, aber auch klassisch als Audioversion über Spotify und Apple Podcasts.

99POD 2023 Folge 1.