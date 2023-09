Ghostrunner 2 Preview

„Ghostrunner 2“ verspricht eine aufregende Fortsetzung des beliebten Cyberpunk-Actionspiels, welches 2020 erschienen ist, und lässt die Fans in eine noch fesselndere und futuristischere Welt eintauchen. Entwickelt von One More Level und veröffentlicht von 505 Games baut der Nachfolger auf den Erfolgen des ersten Teils auf und bringt gleichzeitig frische Innovationen und aufregende Neuerungen mit sich. Ob sich das Warten gelohnt hat klären wir für euch in der folgenden Vorschau.

Die Spieler werden erneut in die Rolle eines Ghostrunners schlüpfen, eines hochentwickelten Cyberninjas mit atemberaubenden parkourartigen Bewegungen und tödlichen Fähigkeiten. Die Fortsetzung verspricht eine noch spannendere Handlung, die tief in die Welt der Konflikte zwischen Macht und Rebellion eintaucht. Die Spieler werden sich durch eine dystopische Metropole bewegen, die von korrupten Machthabern beherrscht wird und voller technologischer Wunder ist.

Was gibt es Neues im Nachfolger?

„Ghostrunner 2“ wird das Gameplay weiter verbessern, indem der Spieler noch mehr Optionen für akrobatische Manöver und beeindruckende Kämpfe hat. Neue Fähigkeiten und Ausrüstung werden die Spieler vor Herausforderungen stellen und gleichzeitig kreative Lösungen ermöglichen. Die visuelle Pracht des Spiels wird erwartungsgemäß durch die Fortschritte in der Grafiktechnologie auf ein neues Niveau gehoben, was die Spieler noch tiefer in die dystopische Atmosphäre eintauchen lässt. Hierbei haben die Entwickler darauf geachtet, dass das Spiel zwar nicht leichter, aber dafür zugänglicher wird.

Die Kombination aus rasanter Action, herausfordernden Plattform-Passagen und einer fesselnden Geschichte macht „Ghostrunner 2“ zu einem der am meisten erwarteten Spiele im Cyberpunk-Genre neben dem im September erscheinenden DLC „Phantom Liberty“ für das Spiel Cyberpunk 2077. Fans des ersten Teils und Neueinsteiger können sich gleichermaßen auf ein Spielerlebnis freuen, das Geschwindigkeit, Präzision und Adrenalin vereint, während es gleichzeitig eine immersive Geschichte in einer düsteren Zukunftswelt erzählt.

Ghostrunner 2 Screenshots 1 of 7

„Ghostrunner 2“ wird am 26. Oktober für den PC sowie die PS5 und die Xbox Series X/S in den folgenden Editionen erscheinen:

Standard Deluxe Edition Brutal Edition Traditionelles Katana Pack (Vorbestellerbonus) Traditioneller Schwert- und Handschuhskin: Red Eye Dragon

Traditioneller Schwert- und Handschuhskin: Gold X X X Deluxe Pack Traditioneller Schwert- und Handschuhskin: Ahriman

Traditioneller Schwert- und Handschuhskin: Modern Energy

Traditioneller Schwert- und Handschuhskin: Molten Blade

Traditioneller Schwert- und Handschuhskin: Gothic Blue X X Brutal Pack Traditioneller Schwert- und Handschuhskin: Aqua

Motorradskin: Design 24R X Season Pass 4 Kosmetische Packs (jedes Pack beinhaltet 3 Schwert Skins, 3 Handschuhskins und 1 Motorrad Skin)

1 Spielmodus X

Auf der Gamescom 2023 hatten wir sogar die Möglichkeit ein wenig in das Spiel hineinzuschnuppern und uns einen waschechten hands-on Eindruck zu verschaffen! Den Artikel findet ihr hier: „Ghostrunner 2 angespielt“