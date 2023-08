Final Fantasy XIV: Feuermond-Reigen 2023!

Holt die Badekleidung heraus und schnappt euch ein kühles Getränk, denn der Sommer hält Einzug in Final Fantasy XIV (FFXIV). Der Feuermond-Reigen feiert 2023 seine Rückkehr. Vom 10. bis 26. August können die „Krieger des Lichts“ den kleinen Lalafell Mayaru Moyaru bei der Ausrichtung der Feierlichkeiten unterstützen. Wie auch bei anderen Events werden die drei Startstädte sowie alle Wohngebiete entsprechend feierlich und sommerlich geschmückt.

Werdet zum Superhelden

Die Quest kann in Oberen Decks auf der Achterburg in Limsa Lominsa angenommen werden. Am Event dürfen alle Spieler teilnehmen, also nicht nur diejenigen mit laufendem Abo, sondern auch Nutzer der kostenlosen Testversion. Einzige Voraussetzung: Spieler müssen Stufe 30 erreicht haben.

Als Belohnung winkt in diesem Jahr das „Phoenix-Recken-Outfit“. Die Bunte Rüstung ist stark an die Outfits aus den Super Sentai oder Power Ranger Serien angelehnt. Das Set besteht aus zwei Teilen und kann gefärbt werden.

Weitere Events und die nächste Erweiterung

Der Feuermond-Reigen ist nicht das letzte Ingame-Event in diesem Jahr. Auf die FFXIV-Community warten über das gesamte Jahr hinweg viele weitere Events und Aktionen – darunter auch Crossover Events mit „Final Fantasy XVI“ und „Fall Guys“. Damit möchte man das zehnjährige Bestehen des MMO-Reboots „A Realm Reborn“ feiern. Neben Ingame-Events und den Fan Festivals umfasst dies auch Sonderaktionen, Wettbewerbe, Live-Streams und Konzerte.

Darüber hinaus hat Produzent Naoki Yoshida auf dem „Final Fantasy Fan Festival“ in Las Vegas die ersten Informationen zur kommenden Erweiterung „DAWNTRAIL“ gestreut, welche im Sommer 2024 erscheinen soll. Eine Zusammenfassung könnt Ihr hier nachlesen. Weitere Informationen soll es bei der nächsten Station des Fan Fests in London am 21. und 23. Oktober geben.

Die detaillierten Informationen zum Feuermond-Reigen findet Ihr hier.