Final Fantasy XIV: Sonderseite zum zehnjährigen Jubiläum

2023 ist ein ganz besonderes Jahr für Square Enix MMO „Final Fantasy XIV: A Realm Reborn“. Nachdem das Original im November 2012 nach scharfer Kritik eingestellt und vollständig überarbeitet wurde, gab man im August 2013 mit „A Realm Reborn“ dem Spiel eine zweite Chance – und das mit vollem Erfolg. Nun zehn Jahre später möchte man den Siegeszug, den das MMO mit seinen inzwischen vier Erweiterungen vollzogen hat, gebührend feiern.

Erste In-Game-Events

Das Team rund um Direktor Naoki Yoshida (Yoshi-P) hat allerhand Events und Aktionen geplant. Diese können nun auf der neuen Sonderseite eingesehen und verfolgt werden. So wartet am 27. August eine neue Ausgabe der „Mog Mog Kollektion“ auf die Spieler des MMOs. In dem altbekannten Event können Spieler verschiedene Inhalte des Hauptspiels und der Erweiterung absolvieren, um eine eventgebundene Währung zu erhalten. Damit können dann bei einem Mogry in den Startstädten Limsa Lominsa, Gridania und Ul’dah verschiedene Mounts, Ausrüstungs- oder Einrichtungsgegenstände, Notenrollen, Begleiter oder Emotes erworben werden.

Ein besonderes Highlight dürfte das diesjährige „Fest der Wiedergeburt“ werden, welches ebenfalls ab dem 27. August stattfinden soll. Bei den Feierlichkeiten wird der Beginn von „A Realm Reborn“ jährlich zelebriert. Für gewöhnlich wartet auf die Spieler eine kurze Questreihe bei der verschiedene Belohnungen winken können. Zum Abschluss gibt es außerdem eine kleine Zwischensequenz bei der Yoshi-P In-Game zu eurem Charakter spricht.

Für nordamerikanische PVP-Spieler beginnen bereits am Donnerstag die nächsten regionalen Meisterschaften im PVP-Modus „Crystalline Conflict“. Daten für die regionalen Meisterschaften in Europa, Ozeanien und Japan sollen in Kürze folgen.

Livestream, Wettbewerbe und mehr

Aber auch außerhalb von „Final Fantasy XIV“ möchten Yoshi-P und die Creative-Business Unit III den Erfolg ihres Spiels feiern. Für das Frühjahr 2024 wurde ein besonderer 14-stündiger Livestream mit allerhand Aktionen angekündigt. Darüber hinaus sind sowohl ein Kunst- als auch ein Frisurenwettbewerb geplant bei dem Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Wie in den vergangenen Jahren wird es wahrscheinlich wieder In-Game-Items als Belohnung geben.

Darüber hinaus lassen sich auf der Sonderseite alle Daten der anstehenden Fan Festivals in Las Vegas, London und Tokio sowie die Termine der Eorzean Symphony Konzerte einsehen – für letztere gibt es vereinzelt noch Tickets zu ergattern.

Wer einen Blick hinter die Kulissen des Spiels werfen will, hat die Möglichkeiten sich auf der Sonderseite Wiederholungen vergangener Entwickler-Panels anzusehen. Derzeit sind zwei verfügbar, welche sich zum einen mit der Entwicklung von Bosskämpfen und zum anderen auf die Gestaltung von Artworks und Co. konzentrieren.

In den kommenden Wochen und Monaten sollen noch weitere Aktionen folgen. Man darf gespannt sein, was Yoshi-P und sein Team für die FF14-Community noch bereithalten.

Quellen:

https://de.finalfantasyxiv.com/10th_anniversary/