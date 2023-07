Mission Impossible Dead Reckoning – Deswegen übertrifft der Zweiteiler seine Vorgänger

In weniger als zwei Wochen ist es schon soweit. Der erste Teil der Abschlussreihe von Mission Impossible wird in die Kinos kommen. Mission Impossible – Dead Reckoning Teil 1 wird ab dem 13. Juli in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Zwar wird es noch dauern, bis es für den Film ein finales Review gibt, doch überschlagen sich schon jetzt die Reaktionen vor Lob, und versprechen, dass uns der „beste Action Film des Jahres“ – bevorstehen würde.

Regisseur wollte mehr Emotionen erwecken

Wie schon bekannt, dauert bereits nur der erste Teil von Dead Reckoning beinahe drei Stunden. Also deutlich länger als sein Vorgänger „Fallout“, der mit knapp 2,5 Stunden zurecht kam. In einem Interview hatte man den Mission Impossible-Regisseur darauf angesprochen, und das war seine Antwort:

„Nun, das wussten wir bei Fallout . Fallout ist wirklich gewachsen aufgrund all der Charakter und Emotionen, die wir in die Geschichte einbrachten, all der Dinge, die wir in [ Mission: Impossible – ] Rogue Nation entdeckt hatten und die so unerwartet waren“, sagte McQuarrie. „Ich wusste, dass ich die Besetzung erweitern wollte, und ich wusste, dass ich jedem dieser Charaktere mehr zu tun geben wollte, also wusste ich, dass der Film größer und länger als Fallout werden würde. “ „Und an diesem Punkt sagte ich: ‚Warum wehren wir uns dagegen? Warum versuchen wir, das auf zwei Stunden zu packen? Teilen wir es einfach in zwei Hälften und machen daraus zwei Filme.‘ „Das war wirklich der Grund dafür, dass es sich um einen zweiteiligen Film handelte. Es ging einfach nicht nur darum, dass die Geschichte größer war, sondern wir wollten auch mehr Emotionen im Film.“

Das Ende steht noch nicht fest

Ein interessanter Fakt ist ebenfalls, dass Christoper McQuarrie gestanden hatte, dass für Mission Impossible Dead Reckoning 2 noch kein Ende vorliegen würde, was die Entwicklung von Teil Zwei noch schwieriger machen dürfte. Doch trotz dessen sind sich alle sicher, dass die Sorge um den Film in die Ferne rücken wird, sobald man den ersten Teil von Dead Reckoning gesehen hat.

„Ja, es ist gewaltig, und es wurde durch die Tatsache erschwert, dass bestimmte Dinge im zweiten Teil es erforderlich machten, den Dreh des ersten Teils zu unterbrechen, sei es wegen des Wetters oder der Verfügbarkeit von Schauspielern. Und so, mit all den anderen Herausforderungen, denen dieser Film gegenüberstand.“ Während wir daran arbeiteten, gab es die Herausforderung, mittendrin anzuhalten, ohne zu wissen, was der ganze Film war, und zu versuchen, vorherzusagen, was im zweiten Film passieren würde. Das ist ein Beweis dafür, wie großartig dieses Team und wie geduldig das ist Besetzung ist. Es ist wirklich etwas.“

Zusammengefasst: wer auf pure Action steht oder schon ein Fan der Mission Impossible Reihe ist, für den wird es Pflicht sein, den vielleicht besten Action-Film des Jahres im Kino zu bewundern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mehr Filmnews findet ihr hier: game2gether

Quelle: collider

Bildquelle: Trailer