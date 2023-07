INSIDIOUS: So seht ihr die Horror-Reihe in der richtigen Reihenfolge

Heute wird es soweit sein – der letzte Teil von Insidious wird in den deutschen Kinos erscheinen. Damit wird das Ende dieser Horror-Reihe eingeleitet.

Darum geht es in Insidious – The Red Door

Insidious – The Red Door kehrt zu seinen Anfänge zurück.

Zehn Jahre nach den Ereignissen von „Insidious 4: The Last Key“ hat sich Familie Lampert (Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Andrew Astor) mit den Widrigkeiten arrangiert und versucht, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen.

Doch die Schatten der Vergangenheit holen sie schneller ein als ihnen lieb ist. Dies sorgt dafür dass sowohl Vater Josh als auch Sohn Dalton von unheimlichen Visionen geplagt werden.

Als Dalton schließlich aufs College geht, holen ihn die Schatten der Vergangenheit erneut ein – Vater und Sohn sind gezwungen, erneut ins Ewigreich zurückzukehren und das Geheimnis der roten Tür zu lüften.

Die Insidious Filme in der chronologischen Reihenfolge

Doch genau wie bei anderen Film-Reihen fragen sich viele: In welcher Reihenfolge schaut man die Horror-Reihe?

Wir haben euch hier die chronologische Reihenfolge kurz zusammen gefasst.

Spoilerwarnung!

Wer einen oder mehrere dieser Filme noch nicht gesehen haben sollte, sollte nun zum Ende des Berichtes springen.

Insidious – The Last Key

Während ein Großteil von „The Last Key“ nach den Ereignissen von „Insidious: Kapitel 3“ spielt, enthält der Film auch zahlreiche Rückblenden in Elises Vergangenheit, in der wir Zeuge ihrer traumatischen Kindheit werden – nicht nur wegen der Geister, die sie überall sieht, sondern auch wegen ihres missbräuchlichen Vaters.

Das wichtigste Detail dieses Films im Hinblick auf seine Bedeutung für den Rest der Reihe ist, was gegen Ende passiert. Während sie gegen Dämonen kämpft, öffnet Elise eine Tür und sieht einen kleinen Jungen, Dalton Lambert, in einem Raum gefangen. Sie verlässt diesen Jungen, träumt aber in dieser Nacht, dass er gegen einen Dämon kämpft. Dann erwachte sie durch einen Anruf von Lorraine Lambert, der Großmutter des Jungen, die sie um Hilfe bittet. Diese Überschneidung mit dem Kind im Mittelpunkt von Insidious: Kapitel 1 schließt den Kreis der Serie.

Insidious – Kapitel 3

Wer damals gehofft hatte, dass Conjuring Star Patrick Wilson erneut zu sehen sein würde, wurde wohl enttäuscht. Den der dritte Teil befasste sich damit was Dämonologin Elise macht, bevor sie das Lampert Haus betreten hatte.

Die Antwort: Es stellt sich heraus, dass sie ziemlich beschäftigt damit war, einer Teenagerin zur Hilfe zu eilen, die versuchte Kontakt zu ihrer toten Mutter herzustellen und dabei versehentlich eine dämonische Präsenz auf sich zog.

Dieser Film endet mit einem klassischen Cliffhanger: Man denkt es ist alles in Ordnung und wird kurz darauf eines besseren belehrt.

Insidious Kapitel 1

Als der Sohn von Josh und Renai in ein unerklärliches Koma fällt, sind die Ärzte ratlos. Verzweifelt und erschöpft nimmt das Paar seinen Sohn deswegen relativ schnell wieder mit nach Hause. Dort erleben sie zunehmend beunruhigende, paranormale Ereignisse und erhalten schließlich Hilfe von Elise, einer Frau, die wir, wenn wir die Filme chronologisch verfolgen, schon ziemlich gut kennen.

Insidious Kapitel 2

In diesem Film muss sich die Familie Lambert mit Joshs Besessenheit und den rechtlichen Folgen der Ermordung von Elise durch seinen Körper auseinandersetzen.

Doch sogar über das Grab hinaus hilft Elise, die von einem ihrer Kollegen herbeigerufen wurde, der Familie, das Geheimnis des Geschehens zu lüften und sie gleichzeitig vor der drohenden Gefahr zu schützen, die der Dämon immer noch darstellt.

Der zweite Film ist genau in der Mitte der übergreifenden Geschichte der Franchise angesiedelt und fasst die Höhen und Tiefen des Terrors der Familie Lambert und des Terrors, der sich um sie herum ausbreitet, zusammen.

Ob man es nun als Ende oder als Anfang betrachtet, bleibt jedem selbst überlassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Ende der Reihe wird von Insidious – The Red Door geschlossen. Der Film wird heute, dem 06.07.2023, in den deutschen Kinos starten.

Bildquelle: Trailer

Quelle: collider

Mehr Film – News findet ihr hier: game2gether