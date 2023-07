Disability Pride Month bei Xbox – Barrierefreiheit im Gaming

Xbox feiert im Juli im Rahmen des Disability Pride Month Spieler, Entwickler und Community-Mitglieder mit Behinderungen. Nach Angaben der Pressemitteilung haben mehr als 400 Millionen Gamer weltweit eine Behinderung. Microsoft möchte die unglaublichen Beiträge würdigen, welche die Community geleistet hat, um Xbox in der Spiele-Branche inklusiver und einladender für alle zu machen.

Der Disability Pride Month

Xbox möchte in diesem Monat alle dazu ermutigen, sich Zeit zu nehmen, um die vielen Spieler mit Einschränkungen weltweit zu würdigen und zu feiern. Außerdem möchten sie euch und uns dazu animieren darüber nachzudenken, was auch ihr tun könnt, um Menschen mit Behinderungen zu unterstützen.

Die Grundlagen der Barrierefreiheit

Sich über die Technologien und Hilfsmittel zu informieren, die Menschen mit Behinderungen zum Spielen verwenden ist eine Möglichkeit, die Community zu unterstützen. Dazu bietet Xbox einen kostenlosen Lernpfad für die Grundlagen der Barrierefreiheit beim Gaming. Zusätzlich könnt ihr den Xbox Ambassador Accessibility Explorer Path absolvieren: eine spielerische Erfahrung, die es Xbox-Botschafter ermöglicht, mehr über Barrierefreiheit im Gaming zu erfahren und neue barrierefreie Gaming-Funktionen für PC und Konsole auszuprobieren.

Inklusion im Gaming in Berlin

Xbox ist der Meinung, dass jeder in der Lage sein sollte, die Freude und den Spaß am Spielen zu haben. Dazu zählt auch der Austausch und die Kreativität. Das Studio sieht es als deren Aufgabe, dies zu ermöglichen. Wie der Status Quo aussieht, welche Entwicklungen und Fortschritte es in den letzten Jahren zu verzeichnen gab und wo noch Nachholbedarf besteht, diskutierten Saskia Moes (Gaming ohne Grenzen), Oliver König (Humanelektronik), Niklas Luginsland (Botschafter und Creator) und Anselm Kegel (Gentlymad Studios) gemeinsam mit Host Sandro Odak (Communications Manager Xbox DACH) beim Xbox Meetup: Inklusion im Gaming.

Neben einem konstruktiven Austausch konnten die Teilnehmer die aktuell zur Verfügung stehenden assistiven Technologien hautnah erleben. So stand an mehreren Gaming-Stationen unter anderem der Xbox Adaptive Controller zum Test bereit. Dieser wurde extra für Spieler mit eingeschränkter Mobilität entwickelt.

Neuer Xbox Adaptive Controller User Guide

Am 28. Juni veröffentlichte Microsoft den Xbox Adaptive Controller User Guide. Der Leitfaden besteht aus neuen Anleitungsvideos, Erklärungen in Textform und Links zu externen Peripherieoptionen. Er dient als umfassende Anlaufstelle für Spieler mit Behinderungen. Aber auch für ihre Familienmitglieder und für alle anderen, die neu im Bereich Gaming sind.

> Über den Xbox Adaptive Controller.

Das Team Xbox freut sich sehr, den Disability Pride Month zu feiern. Sie sind bestrebt, die Community von Menschen mit Behinderung nicht nur in diesem Monat, sondern jeden Tag zu fördern. Was Disability Pride für Mitglieder aus der Community für sie bedeutet und wie Gaming es ihnen ermöglicht, diesen Stolz nach außen zu tragen, könnt ihr in dem neuen Interview- und Blog-Beitrag zum Disability Pride Month nachlesen.

Video zum Xbox Meetup: Inklusion im Gaming.