Only Up! Speedrun in nur 33 Sekunden – Ist es wirklich schwer?

Only Up! ist momentan das neue große Hype-Spiel auf Twitch. Nahezu jeder größere Streamer wagt sich an dem neuen Topspiel, welches für Frustration sorgt. Doch wir wissen, dass Speedrunner ein anderes Kaliber an Gamern sind.

Only Up! Speedrun bricht das Spiel

Zunächst sei erwähnt, dass es auch hier mehrere Kategorien für den Speedrun gibt. Wenn Runner das Spiel durchspielen, wie von den Entwicklern SCKR Games vorgesehen, so brauchen diese im Schnitt 21 Minuten. Allein das ist schon beachtlich, da neben dauerhafter Konzentration auch ein Talent für die miese Steuerung vonnöten ist. Die Fehler in der Physik und Steuerung sind jedoch genauso gewollt, wie im Genre-ähnlichen Spiel ALTF42.

In der Kategorie Any% – Unrestricted wird nur ein einziger Sprungfehler am Start ausgenutzt, welcher dazu führt, dass der Spieler direkt zum Ende in die Luft geschossen wird. Selbstverständlich ist dennoch das Timing und die Ausrichtung entscheidend. Der Runner ShadeYT könnte aber jetzt schon mit 33 Sekunden den perfekten Run dieser Kategorie hingelegt haben.

Immerhin ist in der normalen Kategorie ohne Major Glitches (große Pannen) noch Luft „nach oben“. Eine Bestzeit unter 19 Minuten ist da nicht auszuschließen. Es braucht nur ein wenig Zeit.

Die spielbare Frustration Only Up! ist auf Steam erhältlich.