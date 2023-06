MISC Prospector: Der Schiffsguide

Die bereits mit der Alpha 3.0 ins Spiel gekommene MISC Prospector stellt auch heute noch das einzige Solo Bergbauschiff dar.

Durch die sehr vielschichtige und weitreichende Mining Mechanik können wir uns eine lukrative Einnahmequelle im Spiel schaffen. Hierbei ist die Spanne sehr gross. Zwischen Einsteigern mit einer Standard Prospector, bis hin zu hoch spezialisierten Profis, die nur auf der Jagd nach dem lukrativen Quantainium (das teuerste Material im Verse) sind.

Details zur Prospector

In der Kategorie als leichtes Mining Schiff, bietet die Prospector auf knapp 26 m Länge und 16 m Breite, eine eher gemächliche Geschwindigkeit. Sie hat nur eine Standard-Reichweite, was allerdings für ein Industrie-Schiff absolut ausreichend ist.

Die Prospector passt auch auf kleine Landepads und ist mit Industriekomponenten vom B bis C Grad ausgestattet, d.h. mit einer Grösse 2 Power-Plant und einem Grösse 2 Cooler. Mit 32 SCU Frachtkapazität, aufgeteilt in 4 austauschbare Rohstoffsäcke, können wir ausschliesslich abgebaute Rohmaterialien im Schiff aufnehmen. Standard-Frachtkisten bleiben hier aussen vor.

An Bord ist nur Platz für 1 Besatzungsmitglied, wobei wir im Notfall natürlich im Innenraum auch einen Passagier befördern könnten. Dank eines Aufenthaltsbereiches mit Bett, Bad sowie einer Küche ist die Prospector auch für längere Ausflüge gerüstet.

Um auch in der widrigsten Atmosphäre professionell arbeiten zu können, ist die Prospector mit je 2 separaten und rotierbaren VTOL Triebwerken ausgestattet. Diese können wir natürlich auch im Kampf verwenden. Wobei wir jedoch mit den 2 Grösse 1 Waffen-Hardpoints definitiv nicht in den Kampf ziehen sollten, die Bewaffnung dient lediglich der rudimentärsten Selbstverteidigung.

Das Hauptaugenmerk liegt natürlich vielmehr auf der Industrieausrüstung, also dem Klasse 1 Mining-Laser, dem für Einsteiger ausreichenden „Arbor MH1“. Dieser ist für den ersten Einstieg in die Mining-Mechanik mehr als ausreichend. Je nach Einsatzzweck können deutlich leistungsstärkere Laser, in Kombination mit diversen Modulen und Gadgets, zum Einsatz kommen. Hier der Video Guide zu den verschiedenen Laser-Modulen.

Das Dreipunkt Lande Fahrwerk bietet nicht immer einen stabilen Stand und ist vor allem in unebenen Landezonen teils wackelig. Zugang zum Innenraum erhalten wir ausschliesslich über die seitliche Leiter, welche über eine kleine Schleuse zum Innenraum verfügt.

Das Cockpit ist voll verglast und frei von Streben, so haben wir die besten Sichtbedingungen, da der Mining-Laser direkt im Sichtfeld des Piloten nach oben ausfährt.

Wie wird die Prospector eingesetzt?

Der Haupteinsatzzweck liegt natürlich im Ressourcen-Abbau in Asteroidenfeldern oder auf der Oberfläche von Planeten und Monden.

Einsteigern empfehlen wir zunächst Bergbauausflüge in direkter Umgebung von Lagrange Punkten, welche wir euch alle natürlich noch vorstellen werden. Hier findet ihr bereits schnell und risikofrei die ersten Materialien und könnt satte Gewinne einfahren.

Scannen und aufbrechen

Mit einem Druck auf die TAB-Taste löst die einen Scanner Ping aus, welcher euch dann verschiedene Treffer Signaturen anzeigt, die ihr einfach anfliegen könnt. Diese Signaturen verschwinden mit der Zeit. Dadurch könnt ihr mit einem neuen Scanner Ping aktuellere und detailliertere Ergebnisse generieren. Dies setzen wir so lange fort, bis wir ein abbaubares Ressourcen-Depot, gekennzeichnet mit einem Stein Symbol angeflogen haben.

Spätestens dann aktivieren wir mit einem Druck auf die M-Taste den Mining-Modus. Dies löst einen Detail-Scan aus, wodurch Ressourcenvorkommen in Reichweite angezeigt werden. Wir erhalten Angaben zur Masse, der Resistenz und Instabilität des Vorkommens, sowie dessen Material-Zusammensetzung. In der farbigen Anzeige sehen wir, wie schwer es wird dieses Vorkommen abzubauen, also ob der Stein sich mit unserer aktuellen Ausstattung leicht, mittel, oder gar nicht abbauen lässt.

Wenn wir in einer ausreichenden Entfernung zum Vorkommen sind, welche wir oben links sehen, aktivieren wir den Mining-Laser mit der linken Maustaste und der Abbau-Vorgang beginnt. Das Energielevel unseres Lasers, welches wir mit einem Druck auf die linke ALT-Taste und dem Mausrad variieren können, ist entscheidend.

Das Ziel ist es, das Charge-Level in den optimalen grünen Bereich zu bringen und dort zu lassen und nicht in den roten oberen Bereich abzudriften. Wir variieren fortlaufend mit „Links ALT“ und dem Mausrad die Energiezufuhr. Ist der optimale grüne Bereich vollständig gefüllt, schaltet der Mining-Laser automatisch ab und das Ziel bricht in mehrere Fragmente auf.

Wie die verschieden Laser-Module mittels Hot-Swap gewechselt werden können, findet ihr im XXL Mining-Guide: Techniken von Karolinger.

Einsammeln

Die Bruchstücke mit lila Umrandung sind bereits sammel-fertig und Bruchstücke mit einer gelben Umrandung müssen nochmals aufgebrochen werden. Wir zielen nun auf die einzelnen Bruchstücke und es wird erneut ein Detail-Scan angestossen, um den Inhalt der jeweiligen Bruchstücke, welcher sich deutlich unterscheiden kann, feststellen zu können. Um möglichst hohe Gewinne einzufahren, benötigen wir lukrative Materialien und sollten Innert-Materialien, also Dreck, in unserem Laderaum vermeiden. Diese füllen euren Laderaum und haben keinerlei Wert.

Zum Einsammeln wechseln wir mit einem Klick auf die rechte Maustaste in den Sammelmodus. Unser Laser schaltet um und mit einem Klick auf die linke Maustaste lässt sich der Laser wieder starten. Dieser wechselt hierbei nicht nur die Farbe, sondern auch die Funktion und saugt jetzt unsere Ziel-Materialien ein.

Aber nicht alle Vorkommen sind auch abbaubar. Wir treffen auch regelmäßig auf massive Vorkommen, welche nur durch mehrere Bergbauschiffe, oder ein Multi-Crew-Bergbauschiff wie die Mole, abgebaut werden können. Auch unterscheiden sich die verfügbaren Rohstoffe erheblich, was ihren Wert betrifft. Hier sind Preisunterschiede um den Faktor 100 möglich.

Haben wir unseren Laderaum mit maximal 32 SCU gefüllt, geht es darum, die Ladung zu löschen. Wir können die Ladung entweder direkt verkaufen, oder das Rohmaterial in raffiniertes Material umzuwandeln. Dies generiert zwar nochmals Kosten, steigert den Gewinn aber deutlich.

Raffinierung

Allerdings ist das Thema Raffinierung von Rohmaterialien ein weiteres umfangreiches Thema, mit verschiedensten Prozessen und Boni der einzelnen Raffinerien. Hier verweisen wir euch auf den dedizierten Raffinerie Guide in Karolingers YouTube-Kanal.

Auch die Spezialisierung und Anpassung eures Bergbauschiffes mit den verschiedensten Bergbau-Lasern, Mining Gadgets und Modulen ist extrem vielschichtig und würde diesen Guide sprengen. Daher zeigen wir euch die einfachste Möglichkeit, euer Rohmaterial direkt zu verkaufen. Denn für raffiniertes Material benötigen wir ein zusätzliches Transportschiff und müssen zu einem der verschiedenen separaten Handelsplätze fliegen, um dieses raffinierte Material zu verkaufen.

Kampf mit der Prospector

Kommen wir zu einem weiteren Einsatzbereich der MISC Prospector, den Kampffähigkeiten. Auch wenn wir euch grundsätzlich empfehlen einem Kampf mit einer Prospector, vor allem wenn ihr bereits Ladung an Board habt, zeitnah zu entgehen.

Die defensiven Kapazitäten sind aufgrund der einzelnen Grösse 1 Schildes sehr beschränkt. Ebenso die offensiven Qualitäten mit 2 «Grösse 1 Waffen» an Hardpoints. Hier könnt ihr gegen einfache Gegner zwar bestehen, jedoch sind vor allem eure aussenliegenden Materialsäcke ein exponiertes Ziel und sind sehr schnell abgeschossen.

Allerdings bieten Mining-Schiffe noch eine andere Bewaffnung, welche erheblichen Schaden gegen auch grössere Ziele anrichten kann. Das Problem ist hier nur, nah genug heranzukommen und das Ganze dann auch zu überleben.

Die Rede ist natürlich von Mining Lasern, nachdem diese einen erheblichen Schadensoutput liefern können, welcher eigentlich für das Knacken von grossen Ressourcen-Quellen notwendig ist. Das funktioniert in der entsprechenden Reichweite auch gegen Gegner. Diese können innerhalb von wenigen Sekunden ausgeschaltet werden. Nur ist das leider nichts für schnelle Raum-Gefechte und nur im Ausnahmefall zu empfehlen.

Neue Möglichkeiten

Mit der Version 3.19 ins Spiel gekommen ist die Möglichkeit, verschiedene Komponenten mittels Traktorstrahl zu entfernen, was auch für die 4 Materialsäcke der Prospector gilt. Hierzu haben wir euch in einem dedizierten Salvaging Guide, bereits alle Informationen aufbereitet.

So wird es möglich volle Ressourcensäcke durch einen weiteren Spieler abholen zu lassen, der diese letztlich dann verkaufen kann und ihr mit neuen leeren Säcken ohne Unterbrechung weiter arbeiten könnt.

Bedauerlicherweise funktioniert mit Stand der 3.19.1 bislang weder der Verkauf durch einen Dritten, wie auch ein Nachfüllen der Säcke. Dies ist soll erst in kommenden Versionen vollständig möglich sein. Die entsprechenden Mechaniken wurden jedoch bereits bestätigt. Wie auch die Möglichkeit, mit mobilen Raffinerie-Schiffen die Säcke abzunehmen und direkt raffinieren zu lassen.

Fazit zur MISC Prospector

Die MISC Prospector ist als bislang einziges Solo Bergbauschiff, der bisherige Goldstandard für den Bergbau Industriezweig. Ihr seid nicht auf die Hilfe anderer Spieler angewiesen. Daher können wir die Prospector uneingeschränkt empfehlen. Wobei wir einen Ingame Kauf für etwa zwei Millionen aUEC empfehlen. Ein Echtgeld Kauf ist mit 155 Dollar zwar vertretbar, da ihr hiermit schnell Ingame Währung durch das Schiff generieren könnt.

