Final Fantasy XIV: Goldregen im Hause Manderville!

Gerade erst ist Final Fantasy XVI erschienen und schon geht es weiter für die Creative Business Unit III. Die Entwickler sind auch hauptverantwortlich für den MMO-Serienableger Final Fantasy XIV und bringen hier ein bekanntes Event zurück.

Auf ins Casino

Das Gold Saucer-Festival, auch bekannt als „Make it Rain Campaign“ feiert 2023 seine Rückkehr. Vom 30. Juni bis 17. Juli können die „Krieger des Lichts“ Kipih Jakkya, die Miqo’te Kollumnistin des Raben unterstützen. Das Event verspricht einen Wettkampf, um ein goldenes Interview.

Die Quest kann ab dem 30. Juni im Nald-Kreuzgang in Ul’dah angenommen werden. Um an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können müssen Spieler mindestens Stufe 15 erreicht haben und eine der folgenden Hauptszenario-Aufträge erledigt haben: „Die Stimme des Waldes“, Die Stimme der Wüste“ oder „Die Stimme des Meeres“.

Als Belohnung winkt in diesem Jahr „Aufzieh-Godbert“ als Begleiter – ein möglicher Hinweis darauf, wer der Interviewpartner der kurzen Quest-Reihe seien wird. Darüber hinaus werden die Belohnungen der Manderville Gold Saucer Punkte (MGP) für die Teilnahme an Minispielen und für das Spielen an Automaten im Gold Saucer um 50% erhöht. Wer also die hochpreisigen Belohnungen wie etwa das Luftschiff „Black Jack“ für vier Millionen MGP ins Auge gefasst hat, kann während des Events seinem Ziel ein ganzes Stück näherkommen.

Crossover-Event mit Final Fantasy XVI angeteasert

Final Fantasy XIV Produzent Naoki Yoshida (Yoshi-P) hat für 2023 zahlreiche Inhalte angekündigt, um das inzwischen zehnjährige Bestehen von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn zu feiern. In einem Tweet des offiziellen Twitter-Accounts des MMOs wurde zum einen zum Launch des neusten Serien Ablegers Final Fantasy XVI gratuliert als auch ein Crossover-Event angeteasert.

Dazu möchte Yoshida sich mit dem Produzenten von Final Fantasy XVI unterhalten – ein kleiner Running Gag Yoshidas, da er selbst besagter Produzent ist und immer wieder Witze dieser Art in Interviews oder auf Social Media verbreitet.

Producer & Director of #FFXIV Naoki Yoshida here.

Congrats on the launch of the latest FINAL FANTASY! Once things settle down, we should chat about a collab.

I recommend giving #FF16 a try, Warriors of Light! It’s our newest FF title, at least until our next patch launches! https://t.co/o6jeSTigyK

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) June 22, 2023