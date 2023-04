Teilnahme von Nintendo an der gamescom 2023 bestätigt

Die via Twitter vom offiziellen gamescom-Account veröffentlichte Nachricht über die Teilnahme von Nintendo an der gamescom 2023 dürfte den diese Woche gestarteten Ticketvorverkauf anheizen.

Während die „großen Drei“ allesamt ihre Teilnahme an der E3 abgesagt hatten, gibt es nun zumindest von Seiten der gamescom die Bestätigung der Teilnahme von Nintendo.

Jedenfalls ist die Teilnahme von Nintendo gleichzeitig auch das Comeback zur Messe in Köln, die in den vergangenen Jahren auf den japanischen Branchenriesen verzichten musste. Nintendo selbst hat sich allerdings bislang noch nicht geäußert. Somit ist auch nicht klar, was konkret vor Ort in Köln gezeigt wird. Die Messe könnte durchaus der ideale Ort sein, zumindest einen Teil des Winterprogramms vorzustellen. Möglich wäre also die Präsentation einer Nintendo Direct.

Doch alle Spekulationen bringen zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Bekanntermaßen ist der japanische Konzern immer für eine Überraschung gut. Daher bleibt also abzuwarten, was zwischen dem 23. und 27. August 2023 in den Messehallen in Köln passiert.

Weiter spannend bleibt aber auch noch die Frage, ob Microsoft und Sony ebenfalls bei der großen Gamerparty mitmischen.

We are excited to announce that Nintendo will be exhibiting at #gamescom2023! Many more exhibitors will follow in the coming weeks. Stay tuned! pic.twitter.com/ludCq12pwe — gamescom (@gamescom) April 26, 2023

Letztlich ist aber wirklich wichtig, dass Ihr dabei seid. Auch wir werden wieder in den „heiligen Hallen“ unterwegs sein und hoffentlich viele von Euch kennenlernen!

Quelle: gamescom via Twitter