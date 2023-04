gamescom 2023 – Ticketverkauf gestartet

Ab sofort könnt ihr euch Tickets für die gamescom 2023 sichern. Im Gegensatz zur E3, die dieses Jahr relativ überraschend abgesagt wurde, findet die gamescom in gewohnter Weise im Kölner Messezentrum statt. Einen kleinen Haken hat die Sache: Es wird teurer!

→ Hier Tickets für die gamescom 2023 kaufen

In diesem Jahr findet die gamescom vom 23.08 bis zum 27.08 statt!

Das Tagesticket für Samstag ist dabei spürbar teurer geworden. Kostete es im vergangenen Jahr noch 30,50€, sind es jetzt 36€. Für die anderen Tage, also Donnerstag, Freitag und Sonntag steht nur ein moderater Preisanstieg von 25€ auf 27€ an. Wollt ihr die gamescom in Köln besuchen, müsst ihr die Tickets in jedem Fall vorab kaufen. An den Tageskassen wird es keine Karten geben.

Die Preise in der Übersicht:

Ticketversion Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Tageskarte 27€ 27€ 36€ 27€ Tageskarte ermäßigt 19,50€ 19,50€ 28€ 19,50€ Abendkarte (Zugang ab 16 Uhr) 9€ 9€ 11€ 9€ Familienkarte 60€ 60€ 75€ 60€

Die Karten erhaltet ihr dann digital als PDF und sind personalisiert. Maximal 10 Karten können pro Account gekauft werden. Bitte bedenkt, dass eine Nutzung des Tickets über die Messe-App nicht mehr möglich ist. Vergangenes Jahr war dies noch die bevorzugte Methode zur Speicherung aller Tickets.