Neben unserer Event-Übersicht präsentieren wir heute noch mit dem Nerd Kompass – Die wichtigsten Comic Cons und Messen in Deutschland und Europa.

Nachdem die Pandemie uns in den letzten Jahren um viele Veranstaltungen gebracht hat, könnt Ihr Euch wieder mit Gleichgesinnten treffen. Die beste Möglichkeit bieten die verschiedenen Conventions. Da die Comic-Con in San Diego für viele Cosplayer nur ein Traum bleibt, stehen Euch allerdings in Europa und insbesondere in Deutschland eine große Auswahl an Conventions zur Verfügung.

Für die Comic Con Neapel habt Ihr jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Diese findet bereits vom 28.04. bis zum 01.05.2023 statt.

Etwas näher ist da schon die German Comic Con Spring Edition der Messe Dortmund am 6. und 7. Mai 2023.

Nach Brüssel müsst Ihr für die Comic Con Brüssel am 21. und 22. Mai 2023.

Die MCM London Comic Con im ExCel Center in London findet vom 26. zum 28. Mai 2023 statt.

In Warschau (Polen) könnt Ihr vom 2. bis zum 4. Juni 2023 auf der Warsaw Comc Con 2023 abfeiern.

Nach Utrecht in den Niederlanden müsst Ihr für die Heroes Dutch Comic Con am 24. und 25. Juni 2023.

Die Messe Freiburg präsentiert die Comic Con Freiburg am 16. und 17. September 2023.

Ende September, genauer vom 30.09. bis zum 01.10.2023 findet in der Messe Zürich die Zürich Pop Con & Game Show 2023 statt.

Wer vom 3. bis zum 5. November 2023 der deutschen Kälte entfliehen möchte, kann dies in Madrid bei der dortigen Comic Pop Up 2023 tun.

Ebenfalls etwas wärmer als bei uns, wird das Wetter vom 1. bis zum 3. Dezember 2023 bei der AthenCon sein. Diese überschneidet sich aber mit der vom 2. und 3. Dezember 2023 stattfindenden Comic Con Germany Winter Edition in Dortmund.

Die Comic Con Stuttgart lädt am 9. und 10. Dezember 2023 in die Messehallen ein.

Von den genannten Conventions ist die MCM London Comic Con vom 26. zum 28. Mai 2023 die wohl größte Veranstaltung. Die Messe findet normalerweise zweimal im Jahr statt. Einmal im Frühjahr und einmal im Oktober. Im Oktober ist die Messe außerdem Gastgeber der EuroCosplay-Meisterschaft.

Wir wünschen Euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Events Eurer Wahl!