Final Trailer für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht

Eines muss man Nintendo lassen: Werbung können sie. Der Trick dabei ist, die Spannung ins schier Unermessliche zu steigern und Informationen nur tröpfchenweise an die nach News durstenden Fans zu verteilen. So hat Ende März der 10-minütige Gameplay-Trailer bereits recht gute Dienste geleistet. Der nun veröffentlichte final Trailer für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gewährt ein paar ganz neue Gänsehautmomente.

In dem rund vierminütigen Trailer dürfen wir auf ein paar alte Bekannte treffen. Neben Goronen, Orni und Gerudo mischen auch Sidon und natürlich Ganondorf mit.

Doch schaut und hört vor allem einfach selbst rein. Der Soundtrack des final Trailer für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aber auch das Voice-Acting von Zelda und Ganondorf lassen das Fan-Herz schneller schlagen.

Nicht vergessen: Wenn Ihr das Spiel rechtzeitig zum Release am 12. Mai 2023 in den Händen halten wollt, solltet Ihr Euch langsam Gedanken über eine Vorbestellung machen. Unter MyNintendo findet Ihr immer noch die verschiedenen Editionen mit tollen Vorbestellerboni. Wenn Ihr nicht so sehr auf schmückendes Beiwerk steht, dann seid Ihr mit der rein digitalen Version über den Nintendo eShop auf der sicheren Seite.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo