Star Citizen 2023 – Noch immer eine unendliche Reise?

Wir stellen uns und Euch die Frage: Star Citizen – Eine unendliche Reise? – Wir beleuchten hier für Euch die Entstehungsgeschichte des Spiels und die davon ausgehende Faszination.

Spiel der Extreme

Als „Star Citizen“, also als PC-Spieler, der mindestens ein Starterpaket des gleichnamigen MMORPGs besitzt, steht man oft zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite Menschen, die noch nie etwas von Star Citizen gehört haben. Auf der anderen Seite Menschen, die einen mitleidig oder gar erschrocken anschauen. Ebenfalls in zwei unterschiedlichen Lagern: Star Citizen-Fans, mit denen man sofort in ein stundenlanges Gespräch über die Erlebnisse im Spiel verfallen kann, und Star Citizen-Gegner, die einem ebenso lange erzählen können, warum das Spiel ein einziger großer Betrug ist.

Turbulente Entwicklung

So vielfältig wie die Entwicklungsgeschichte ist, so vielfältig sind sicherlich auch die Meinungen zu diesem globalen Entwicklungs-Projekt. Angesichts der Höhen, aber vor allem auch der Tiefen kann man niemandem, der Star Citizen nicht aus nächster Nähe verfolgt, eine eher negative Meinung verübeln. Seit der Schöpfer von Star Citizen, Chris Roberts, im Jahr 2012 seine Vision eines „PC-Games“ veröffentlichte und damit eine monetäre Erfolgsgeschichte startete, die bis heute ihresgleichen sucht, haben sich nicht nur die Grenzen des technisch Machbaren verschoben. Auch das Spielkonzept hat sich erweitert.

Von der Vision zum Unternehmen

Der ursprüngliche Plan aus dem Jahr 2011 war es, ein Spieluniversum namens „Star Citizen“ zu realisieren. Mit der im Jahr 2012 startenden Kampagne auf der Spenden-Sammelplattform Kickstarter.com wurde „Squadron 42“ noch als Offline zu spielende Einzelspielerkampagne beworben. Für einen nicht unerheblichen Teil der „Backer“ – also Menschen, die mit ihrem Geld die Entwicklung von Star Citizen unterstützen – war dies der eigentliche Anlass, zum Vorhaben von Chris Roberts beizutragen.

Ende des Jahres 2015 aber wurde die Trennung beider Produkte bekanntgegeben, sowohl hinsichtlich der Entwicklung als auch der Vermarktung. Die Idee aber blieb für beides bestehen: das damals totgesagte Genre der Weltraumspiele wiederzubeleben und ein „reichhaltiges Universum, das sich auf epische Weltraumabenteuer, Handel und Dogfights in der ersten Person konzentriert“ zu entwickeln.

Wie in den 1990er-Jahren ist die Ausreizung der Grenzen der PC-Hardware das Ziel. Diese Vision, und vermutlich die guten Erinnerungen an Spiele wie Wing Commander, Privateer und Freelancer, ließen die Spendensummen explodieren. Chris Roberts und sein kleines Team aus Freunden und Enthusiasten wurden von der PC-Spieler-Community förmlich überrannt. Eine Entwicklung, die bis heute anhält und stetig wächst.

Das eigens für Squadron 42 und Star Citizen gegründete Unternehmen Cloud Imperium Games (CIG), das mit einem einstelligen Millionenbetrag startete, setzt heute dreistellige Millionenbeträge um. Dies vor allem durch den Verkauf von Raumschiffen, die es im Spiel zum Teil noch gar nicht gibt.

Zehn Jahre später – und kein Ergebnis?

Inzwischen schreiben wir das Jahr 2023. Im vergangenen Jahr feierte CIG sein zehnjähriges Bestehen und damit die ebenso lange Entwicklungszeit der beiden AAA-Spiele. Aber warum dauert das alles so lange? Und warum ist nicht damit zu rechnen, dass weder Squadron 42 noch Star Citizen in diesem Jahr veröffentlicht werden? Die Gründe dafür sind vielfältig und sicherlich nicht in einem Satz abzuhandeln. Die Story in all ihrer Komplexität wurde bereits von einigen „Creators“, meist Youtubern, der Star Citizen Community aufgegriffen. Unter anderem kann man sich in dem Hintergrundvideo vom User „AstroSam“ aus dem Jahr 2021 ausführlich darüber informieren.

Enthusiasmus führt zu Unmut

Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass es typische Gründerjahre waren. Fehler wurden gemacht, Konzepte entwickelt und wieder verworfen. All dies führte zu Verzögerungen der Projekte. Fremdlieferanten lieferten verspätet oder unbrauchbare Ergebnisse. Und dann waren da noch die extrem engagierten Mitarbeiter, die auch nachts und am Wochenende über technischen Problemen brüteten – und sie eines Tages lösten! In einem Demovideo mit dem Titel „From Pupil to Planet“ wurde erstmals die technische Machbarkeit einer übergangslosen Reise sozusagen aus der Pupille eines Menschen in den Weltraum demonstriert.

Auch prozedural erzeugte Planeten und sogar ganze Stadtplaneten erweiterten die Möglichkeiten des Visionärs Chris Roberts für seinen Traum eines virtuell frei erkundbaren Weltraums immer mehr. Infolge dessen trieb er seine Teams immer wieder an, neue Grenzen zu erkunden, das technisch bis dato Unmögliche möglich zu machen. Das führt auf der einen Seite zu faszinierenden Ergebnissen, die den interessierten PC-Spieler staunen lassen, wenn er diese unfertige Version des MMORPGs in der Alpha-Phase betritt. Andererseits wird Star Citizen einfach nicht fertig. Und das sorgt für Unmut, auch bei denen, die dem Projekt eigentlich positiv gegenüberstehen.

Das große Warten, Teil 1 und 2

In der Entwicklungsgeschichte von Star Citizen gab es zwei Phasen, die man als „08/15“ oder auch als „Warten auf Godot“ bezeichnen könnte: Unzählige Wochen und Monate des Wartens, ohne dass etwas Bahnbrechendes passiert wäre. Die erste Phase war das Jahr 2017, in dem die technische Basis von Star Citizen auf eine 64Bit Fließkommaberechnung umgestellt wurde. Erst damit wurde die präzise Berechnung von mehreren Millionen Quadratkilometern großen Levels, also sozusagen die Berechnung des Weltraums, überhaupt erst ermöglich. Zwölf Monate später, zum Ende des Jahres 2017, war es vollbracht, und die Versionsnummer der Alpha-Version von Star Citizen hob sich von 2.6 auf 3.0.

Die Veröffentlichung dieses Patches 3.0 ermöglichte erst die komplexen Berechnungs- und Streamingsysteme, das technische Herz von Star Citizen. Object Container Streaming sowohl auf Client- als auch auf Serverseite, multi-threaded loading, serialized variable culling, StarHash und pCache sind nur einige der magischen Worte, die für CIG keine Hexerei, sondern ernste Realität waren und entwickelt werden mussten. Wie komplex bereits dieser erste Teil war, zeigt die Dokumentation „Object Container Streaming“.

Umstrukturierung

Warum ist die Entwicklung von Star Citizen so kompliziert – und warum wurde Squadron 42 nicht veröffentlicht, das all diese Technologie doch gar nicht braucht?

Die Antwort habt ihr bereits im ersten Teil dieses Artikels gelesen: Das Ziel von Chris Roberts war es immer, dass man nach dem Durchspielen der Singleplayer-Kampagne nahtlos in die Multiplayer-Welt übergehen kann. Das heißt, die technologische Plattform muss die gleiche sein. Solange diese technologische Plattform nicht existiert, kann die Singleplayer-Kampagne nicht veröffentlicht werden.

Dennoch bedingen sich die Entwicklungen gegenseitig und CIG hat einen starken Fokus auf die Fertigstellung von Squadron 42, was sich auch in der Umstrukturierung des Unternehmens zeigt, die im Jahr 2022 stattfand: In Manchester wurden große Büroflächen neu gebaut und angemietet, viele Mitarbeiter auch aus den USA und Deutschland wurden dort zusammengezogen, um mit geballter Kraft an diesem AAA-Titel zu arbeiten.

Cloud Imperium trifft Amazon Web Services

Währenddessen gehen in Frankfurt, der technischen Zentrale von Cloud Imperium, die Arbeiten an der technischen Basis weiter. Dabei geht es aber nicht mehr um die Levelberechnung, sondern um die Kommunikation der Server untereinander. Denn Star Citizen soll nicht mehr von instanziierten Servern berechnet werden.

In diesem Rahmen folgt die Zerlegung der Spielewelt in viele Teile, deren Berechnung von jeweils anderen Servern in so genannten „Shards“ erfolgt. Um den Spielern eine übergangslose Spielwelt zu ermöglichen, wird ein Kommunikationskonzept der Server untereinander sowie eine ausfallsichere Speichersystematik erstellt, das sogenannte „Servermesh“.

Dazu ist die Adressierung verschiedener Datenbanken nötig, damit auch bei einem Serverausfall keine Daten verloren gehen und bei einem Servercrash das gesamte Mesh zusammenbricht. Die Entwicklung dieses Konzepts erfolgt in Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS). Diese verfügen bereits hardwareseitig über das Servermesh. Anschließend erfolgt die Adressierung des Meshes von der Software, die von CIG entwickelt wird. Die Implementierung eines solchen Systems wurde bereits von anderen Entwicklern versucht. Sie haben es aber nicht bis zur Marktreife geschafft.

Ein Marathon voller Sprints

CIG ist derzeit dabei, den zweiten Meilenstein auf dem Weg zum Servermesh abzuschließen. Das sogenannte „Persistent Entity Streaming“ betrifft vor allem die bereits erwähnte Datenbankstruktur. Aber auch das Streaming der Daten zwischen Servern und Clients wird performant und ausfallsicher gestaltet. Eine erste Version, eine erste Iteration, dieses Meilensteins befindet sich derzeit im Rollout und wird mit dem Patch Alpha 3.18 im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen.

Da sich auch hinter „Persistent Entity Streaming“ ein komplexes Konstrukt aus vielen einzelnen technischen Komponenten verbirgt, ist die Entwicklung mit diesem Patch nach wie vor nicht abgeschlossen. Vielmehr werden nun die Kernkomponenten wie Shard Manager, Server Manager (der sogenannte Fleet Manager), Service Migration, Server Nodes, Crash Recovery und viele mehr finalisiert. Im Laufe des Jahres folgt die Ausrollung weiterer Patches. So hat CIG bereits darüber informiert, dass auch die folgenden Patches wie 3.19 auf der technischen Basis des Patches 3.18 aufbauen, also keine eigenständigen Patches, sondern Sub-Patches von Alpha 3.18 sein werden.

Auch das „Server Meshing“ wird, wie zuvor das Persistent Entity Streaming und davor das Object Container Streaming, über einen längeren Zeitraum entwickelt und ausgerollt. Sobald Persistent Entity Streaming fertiggestellt ist, womit voraussichtlich Ende 2023 zu rechnen ist, wird daran anschließend mit Hochdruck gearbeitet und die erste Iteration des Server Meshing zum Laufen gebracht. Wie viel Zeit dies letztlich in Anspruch nehmen wird, ist derzeit schwer abzuschätzen. Mindestens ein weiteres Jahr sollte dafür eingeplant werden.

Die übliche Stille?

Ruht sich CIG also aus? Ist Star Citizen ein einziger Betrug? Natürlich nicht! Auch wenn diese Behauptung vielerorts grassiert. Als „Beweis“ wird auf dubiose Quellen und die Fehlerdichte des „unspielbaren“ MMORPGs verwiesen. Cloud Imperium begeht seit Jahren einen Drahtseilakt, der so einzigartig ist wie das Spiel selbst. Denn anstatt abgeschottet von der Öffentlichkeit ihr Spiel zu entwickeln, ist immer eine lauffähige Test-Version von Star Citizen online. Die Spielergemeinschaft kann nach Herzenslust testen und spielen. Diese Version ist natürlich nicht fehlerfrei. Immerhin wird im Hintergrund sozusagen am offenen Herzen gearbeitet.

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Fehler in naher Zukunft sogar noch zunehmen wird. Jedenfalls solange, bis das dynamische Server-Meshing irgendwann einmal erstellt und ausgerollt ist. Aber man sieht, dass CIG ernsthaft und mit voller Konzentration daran arbeitet, die Vision von Chris Roberts Wirklichkeit werden zu lassen.

Engagement

Dabei vergisst man auch die Backer, die Unterstützer, nicht. Dies zeigt das ungebrochene Engagement in Form von Videos, die über den Fortschritt und den Status der Entwicklung berichten. Oder auch die Form von schriftlichen Berichten und persönlichen Treffen, den Bar Citizens. Die Teams von CIG geben ihr Bestes, um ständig neue Inhalte zu entwickeln und den Spielern zur Verfügung zu stellen. Seien es Points of Interest wie Absturzstellen, Flüsse, Höhlen und Raumstationen oder ganze Planeten und Monde. Aber auch neues Gameplay wie aktuell neue Rennstrecken oder das „Salvage“-Gameplay, bei dem man Schiffswracks zerlegen und wiederverwerten kann.

Natürlich gibt es auch immer wieder neue Raumschiffe, Fahrzeuge, Waffen und Tools für die Community. Es wird nie langweilig und man sieht, wohin alle Einnahmen fließen. Nämlich in die Entwicklung eines noch nie dagewesenen, einzigartigen Paralleluniversums, verbunden mit einem virtuellen Weltraum, den wir schon heute frei bereisen und bestaunen können. In diesem können wir auf vielfältige Weise aUEC (die Ingame-Währung) verdienen, sei es als Freelancer, Händler oder Pirat. Wir können unsere eigenen Abenteuer erleben, allein oder mit Freunden, und lange Reisen durch den „Quantum-Tunnel“ unternehmen. Oder wir können uns bequem in den Gästesitzen der Constellation Phoenix oder der Origin 890 Jump räkeln.

Fazit

Unsere Reise und die von CIG bis zur Veröffentlichung von Star Citizen und darüber hinaus wird noch einige Jahre andauern. Dessen können wir uns sicher sein. Ich freue mich darauf, weiterhin unter Menschen zu sein, mit denen ich diese Reise teilen kann. Oder denen ich erklären darf, warum Stille manchmal etwas positives ist – und was so faszinierend daran ist, ein „Star Citizen“ zu sein.

Zurück zur Frage des Artikels: Star Citizen – Eine unendliche Reise? – Eventuell eine Frage, die jeder Spieler für sich selbst beantworten muss. Findige Werbeleute haben jedenfalls in jüngster Zeit vom einmaligen Look der Raumschiffe profitiert.