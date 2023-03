Solo Leveling – erster Teaser und Key Visual!

Als letztes Jahr bekannt wurde, dass Studio A-1 den südkoreanischen Manga Solo Leveling animieren würde, gab es in der Weeb-Bubble in den Sozialen Medien kaum mehr ein Halten!

Solo Leveling ist einer der erfolgreichsten Action-Mangas der letzten Jahren und wird zurecht gehypt und kopiert. Dass es einen Anime zur Mangaserie geben würde, ist für viele ein Traum der wahr wird. Auf der anderen Seite lastet damit auch eine große Verantwortung auf den Schultern der Animierenden, denn letztlich stirbt und lebt ein Anime mit der Animation.

Auf dem offiziellen Twitteraccount von Solo Leveling wurde in den letzten Tagen mit einem Countdown auf diese News aufmerksam gemacht. Jetzt wissen wir es endlich: Im nächsten Winter startet Solo Leveling und wird im Simulcast auf Crunchyroll ausgestrahlt! Angeteasert wurde das gante mit einem ersten Teasertrailer und Key Visuals.

Darum geht es in Solo Leveling

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass die „Gates“ – Pfade, die die reale Welt mit einer anderen Dimension verbinden – plötzlich erschienen. Seitdem sind einige Menschen mit übernatürlichen Kräften erwacht. Diese werden als Hunter bezeichnet und verdienen ihren Lebensunterhalt, indem sie ihre Kräfte einsetzen, um die Dungeons innerhalb der Gates zu erobern. In dieser Welt ist der rangniedrige Hunter Jinwoo Sung als der „schwächste Jäger der ganzen Menschheit“ bekannt. Eines Tages wird Jinwoo tödlich verletzt, als er einen hochrangigen Dungeon zu erobern versucht und in diesem Moment erscheint ein mysteriöses Questfenster vor ihm. Am Rande des Todes beschließt Jinwoo, die Quest anzunehmen, im Rang aufzusteigen und sich an die Spitze der Hunter zu kämpfen.

Das Team hinter der Umsetzung

Solo Leveling wird bei Studio A-1 unter Regie von Shunsuke Nakashige realisiert. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Noboru Kimura (Kemono Jihen) und das Charakterdesign von Tomoko Sudo (Fragtime). Hiroyuki Sawano hat die musikalische Untermalung übernommen – bekannt vom Soundtrack von Attrack on Titan.

Trivia

Geschrieben hat Solo Leveling Chugong (Web Novels), die Webtoon-Adaption wurde von DUBO (REDICE Studio) realisiert. Altraverse verlegt den Roman als auch den Manga in Deutschland.

