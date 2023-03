Pokémon Go Community Day März 2023

Pokémon-Trainer, seid ihr bereit für das nächste Pokémon Go Event? Der Pokémon Go Community Day März startet morgen, am 18.03.2023. Von 14 bis 17 Uhr erscheint dieses Mal das Pokémon Flegmon mit erhöhter Häufigkeit.

Pokémon Go wurde 2016 veröffentlicht. Seitdem kann man in der echten Welt nach den Taschenmonstern jagen. In regelmäßigen Abständen gibt es Events, die sich um einzelne Pokémon drehen.

Wie nehme ich teil?

Im App internen Shop bekommt ihr das optionale Event Ticket bereits für 1 €. Das schaltet euch während dem Event eine exklusive Feldforschung frei. Dabei müssen Aufgaben erfüllt werden, um Belohnungen wie Lockmodule oder Sternenstaub zu erhalten.

Aber auch ohne das Ticket werden zahlreiche Flegmon auftauchen, nur keine Sorge!

Welche Pokémon Varianten erscheinen?

Es werden sowohl die normale als auch die Galar Variante von Flegmon erscheinen. Das bietet die Möglichkeit für gleich vier Weiterentwicklungen. Lahmus und Laschoking benötigen je 50 Flegmon Bonbons zur Entwicklung. Das gilt ebenfalls für die Galar Varianten, jedoch müssen zusätzlich 30 Psycho Pokémon gefangen werden.

Achtung: Galar-Flegmon muss euch dabei als Kumpel begleiten!

Natürlich sind alle Pokémon auch in schillernd antreffbar.

Wenn ihr euer Flegmon während oder bis zu 5 Stunden nach Event Ende entwickelt, lernt es die Attacke „Surfer“.

Was für Boni wird es geben?

Es kommen einige Vorteile auf euch zu! 3-fache Fang EX, doppelte Menge Bonbons und doppelte Chnace auf XL-Bonbons. Rauch und Lockmodule halten drei Stunden an. Jetzt schon findet ihr im Shop der App passendes Merch.

Wenn ihr Schnappschüsse schießt könntet ihr eine Überraschung erleben. Sammelt doch ein paar lustige Bilder zur Erinnerung.

Multiplayer können das Event nutzen um einen extra Spezialtausch zu erhalten. Weiterhin kostet ein normaler Tausch zwischen Spielern nur die Hälfte des üblichen Sternenstaub.

Flegmon wird in beiden Varianten in Stufe 4 Raids erscheinen. Bei einem Sieg wird die Spawn Rate um die Arena herum erhöht.

Tipps zur Vorbereitung

Um alle Entwicklungen während dem Event zu erhalten, solltet ihr euren Vorrat an Pokébällen aufstocken. Ein Rauch hält das gesamt Event an, ihr braucht also nicht mehrere. Ein paar Glücks-Eier und Sternenstücke können aber nicht schaden, wenn der Gewinn maximiert werden soll. Weiterhin sind Sanabeeren zu empfehlen, um die meisten möglichen Bonbons abzustauben.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Pokémon Go Community Day März!

Quelle: Pokémon Go Live