Gears of War-Verfilmung: Netflix holt Drehbuchautor Jon Spaihts

Netflix hat für die Gears of War-Verfilmung den Drehbuchautor Jon Spaihts ins Boot geholt. Dies hat die US-amerikanische „Variety“ exklusiv in Erfahrung gebracht und kürzlich veröffentlicht. Die filmische Umsetzung des Videospiels Gears of War wurde bereits im vergangenen November angekündigt.

Spaihts hatte sich in der Vergangenheit in erster Linie als Co-Autor von „Dune“ und „Doctor Strange“ einen Namen gemacht. Für Dune gab es sogar eine Oscar-Nominierung. Mit der Film-Adaption von Gears of War stellt er sich nun einer weiteren Herausforderung. Immerhin geht es um ein Videospiel mit über 40 Millionen verkaufter Exemplare und ebenso vieler Fans. Außerdem hatten es Videospiel-Verfilmungen in der Vergangenheit nicht immer leicht. Erst die letzten Jahre brachten bessere Umsetzungen mit sich. Die Erwartungen sind in jedem Fall sehr hoch.

Die Ankündigung einer Verfilmung gab es bereits im November 2022. Geplant ist ein Live-Action-Spielfilm, gefolgt von einer Animationsserie für Erwachsene.

In „Gears of War“ geht es um eine kurz vor dem Zusammenbruch stehende Gesellschaft, die sich außerdem der tödlichen Bedrohung der Locust, einer außerirdischen Rasse, gegenüber sieht. Das Leben der gesamten Menschheit liegt in den Händen eines bunt zusammengewürfelten Feuerwehrteams unter der Leitung von Sergeant Marcus Fenix.

Nächster Versuch

Bei der Netflix-Verfilmung handelt es sich bereits um den zweiten Anlauf, aus dem Game einen Film zu machen. Im Jahr 2007 hatte New Line Cinema die Rechte erworben. Allerdings verlief das Projekt im Sande. Die Gears of War-Verfilmung wurde wieder verworfen. Mit dem neuerlichen Start des Projekts bei Netflix stehen die Chancen durchaus gut, eine vollwertige Umsetzung zu erhalten.

