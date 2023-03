Final Fantasy 14: Neuer Content auf PAX East angekündigt!

Die PAX East gehört mit ihrer Schwester der PAX West (ehemals PAX prime) zu den größten Spielemessen der USA. Neben Zahlreichen Anspielstationen wartet das Event auch mit einigen Neuankündigungen auf. So auch bei Squares MMO Final Fantasy 14. Hier verriet Produzent Naoki Yoshida in einem Q&A auf was sich die Spieler freuen können.

Final Fantasy Inspirationen und neuer Look

Um den anstehenden Release von Final Fantasy 16 gebührend zu feiern, stellt er ein Crossover Event mit Final Fantasy 14 in Aussicht. Den Release möchte Yoshida auch in Eorzea feiern. Einzige Voraussetzung: Der Produzent des neusten Titels muss seine Zustimmung geben. Hier erlaubt sich Yoshida einen kleinen Scherz, denn er ist mit seinem Entwicklerteam „Creative Business Unit III“ ebenfalls für die Entwicklung des neusten Serienablegers verantwortlich. Ein Crossover ist also in Stein gemeißelt.

Des Weiteren gab Yoshida an, dass der zukünftige Content des MMOs Inspiration bei Final Fantasy 2, 9, 11 sowie beim Final Fantasy 7 Remake suchen wird. Ob es sich dabei nun um einzelne Events handelt oder ob die Referenzen in die kommende Hauptstory eingewoben werden, wurde nicht spezifiziert.

Grafik- und Housing-Update

Mit der Veröffentlichung der nächsten Erweiterung (7.0) erhält Final Fantasy 14 außerdem ein umfassendes grafisches Update. Erste Screenshots wurden bereits im Februar 2022 veröffentlicht. Nun gab es hierzu einen kurzen Kommentar: „Ich möchte erwähnen, dass unsere Künstler und Techniker wirklich hart daran arbeiten, unser erstes Grafik-Update auf den Weg zu bringen. Das ist etwas, worauf wir uns wirklich freuen und worauf wir gespannt sind“, so Yoshida. Neues Material dazu gab es leider nicht. Konkrete Einblicke in die Neuerungen wird es vermutlich erst zum kommenden Fan Fest geben.

Darüber hinaus plane man außerdem das Item-Limit im Housing zu erweitern. Derzeit können die größten Häuser 400 Items im Innen- und 40 im Außenbereich fassen. Hier werden jedoch immer wieder Stimmen seitens der Spieler laut, dass dies nicht ausreiche. Ob das Limit verdoppelt wird, wie schon bei den Projektionskommoden in vergangenen Patches, ist nicht bekannt.

Abschließend gab Yoshida zu verstehen, dass mit dem Erreichen des zehnten Jubiläums das Ende von Final Fantasy 14 noch lange nicht erreicht sei. Er plane in zehn Jahren wieder zur PAX East zurückzukehren, um über die Zukunft des MMOs zu sprechen.

Erweiterung geschenkt!

Um den Erfolg des MMOs zu feiern verschenkt Square Enix derzeit die zweite Erweiterung „Stormblood“ an alle Besitzer der „Final Fantasy XIV Online Starter Edition“.

Die Erweiterung hebt die Höchststufe von 60 auf 70 an und führt in die Regionen Ala Mhigo und Doma ein. Neben der Hauptstory wartet unzähliger Nebencontent auf neugierige Spieler: Dungeons, Raids, Prüfungen, ein neuer Deep Dungeon, ein neues Wohngebiet sowie Zugriff auf den ersten Ultimate Raid „The Unending Coil of Bahamut“ für Hardcore Spieler.

Vom 27. März bis 8. Mai können sich Interessierte, „Stormblood“ kostenlos zu ihrem Dienst-Account hinzufügen.

Quellen:

Twitch.tv/finalfantasyxiv (Q&A Pax East)

Informationen zum Q&A

Aktionsseite: Final Fantasy 14 Stormblood