Osterzeit in Eorzea!

Events gehören in MMOs zum Standard. Einerseits, um für Abwechslung zu sorgen und andererseits, um der Spielerschaft die Zeit zwischen den Content-Patches mit kleinen und großen Ereignissen zu versüßen. Auch Final Fantasy 14 kommt mit vielen Events daher. Besonders die Saisonalen Ereignisse zum Sommer, Halloween, Weihnachten, Neujahr, oder eben die Osterzeit erfreuen sich dabei stets großer Beliebtheit.

Die Osterzeit hält Einzug in FF14

Die Wundereiersuche feiert 2023 ihre Rückkehr. Vom 27. März bis 10. April sind „Krieger des Lichts“ eingeladen Jihli Aliapoh bei der Ausrichtung der Feierlichkeiten in Gridania zu unterstützen. Aber auch die beiden anderen Städte Limsa Lominsa, Ul’dah sowie deren Wohngebiete werden entsprechend feierlich geschmückt.

Die Quest kann in Alt-Gridania in Mih Khettos Amphitheater angenommen werden. Teilnehmen kann jeder. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst Stufe 15 erreicht haben und je nach Startstadt in der Lage sein nach Gridania zu gelangen. Neue Spieler können dies jedoch automatisch im Verlauf der Hauptgeschichte freischalten.

Als Belohnung winken in diesem Jahr das Emote „Angst und Schrecken“ mit dem eure Augen schaurig gelb leuchten, eine Notenrolle, ein Gemälde sowie ein Kleidungsset, welches den Tomberrys nachempfunden ist. Das Set besteht aus fünf Teilen und kann gefärbt werden. Glamour Enthusiasten kommen also auf ihre Kosten.

Viele weitere Inhalte angekündigt

Die Wundereiersuche soll nur eines von vielen Events sein, die in diesem Jahr auf die Krieger des Lichts warten. In einer Rede bei den DICE Awards 2023 hat Produzent Naoki Yoshida (Yoshi-P) versprochen zum zehnjährigen Jubiläum des MMOs einen „Zahn zuzulegen“. Was das genau bedeutet und was noch alles auf die Spieler wartet, ist bislang noch geheim.

Mit der Bevorstehenden Veröffentlichung von Final Fantasy 16 (wo Yoshida ebenfalls als Produzent involviert ist) sowie den anstehenden Fan Festivals in Las Vegas, Tokio und London, ist jedoch davon auszugehen, dass Großes auf die Spieler wartet.

Quelle: Wundereiersuche 2023/Final Fantasy Lodestone