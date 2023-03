Die Ghostface Ära geht weiter – Scream 7 kommt schneller als gedacht

Die Ghostface Ära geht weiter – Ein weiteres Mal dürfen sich die Fans auf ein Auftritt von Ghostface freuen, denn seit dem 9. März 2023 läuft Scream 6 in den deutschen Kinos.

Und das Besondere an diesem Teil?

Seit Scream 2 aus dem Jahr 1997 erhält ein weiterer Teil der Scream – Reihe eine FSK 18 Freigabe sowie eine ungekürzte Kino-Version. In einigen Kinos ist der sechste Teil sogar als 3D – Version zu sehen.

Fassen wir doch mal zusammen, Scream 6 ist erst seit einigen Tagen in den Kinos und schon wurde für den siebten Teil der Reihe grünes Licht gegeben. Das hat die Website ScreenGeek verkündet, die ihre Quelle jedoch verdeckt hält.

Der vorläufig betitelte Scream 7 wird für die Dreharbeiten in diesem Jahr vorbereitet.

Es sieht so aus, als ob das Studio versucht, diesen Film so schnell gedreht und veröffentlicht zu haben wie seinen Vorgänger. Deswegen könnte es gut möglich sein, dass wir schon 2024 mit dem siebten Teil rechnen können.

Diese schnelle Reaktion zeigt wohl, dass Paramount sehr zuversichtlich ist, was Scream 6 betrifft. Die Handlung eines neuen Teils ist natürlich noch nicht bekannt, was sich allerdings in den nächsten Monaten ändern könnte. Wir können also gespannt sein wer die nächste Ghostface Ära einläutet.

Handlung Scream 6 (Spoilerfrei)

Die Ereignisse des 5. Teils sind vorüber, die Überlebenden, darunter das Geschwisterpaar Tara (Jenna Ortega) und Sam (Melissa Barrera) versuchen in New York ein neues Leben zu beginnen und das Trauma um die Morde rund um Ghostface zu verarbeiten.

Doch was sie nicht ahnen können, ihre Vergangenheit ist ihnen gefolgt, und mit ihr ein neuer Ghostface, der andere Pläne mit den Schwestern hat und ein neues, blutiges Spiel beginnt.

Um euch die Wartezeit zu verkürzen, empfehlen wir euch die Scream – Reihe von Anfang an zu schauen oder ihr schaut euch den 6. Teil im Kino an, der in den nächsten Wochen dort noch zu sehen sein wird.

