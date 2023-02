Warhammer 40K: Neue Enterpatrouille-Boxen für verschiedene Fraktionen

Enterpatrouille-Boxen sind Teil einer besonderen Art, um Warhammer 40K zu spielen. Auf Warhammer Community wurden mittlerweile neun neue Boxen vorgestellt. Was genau Enterpatrouille-Boxen sind und welche Boxen erscheinen werden, erklären wir im Artikel.

Warum Enterpatrouille-Boxen?

Enterpatrouille-Boxen nutzt man, um Warhammer 40K mit den Regeln der Enteraktionen zu spielen. Enteraktionen sind eine aufregende neue Art, Warhammer 40K zu spielen, die in Arks of Omen: Abaddon eingeführt wurde.

Hier spielt der Tabletopper kleinere Streitkräfte, die in riesigen Leeren auf engem Raum aufeinandertreffen. Es gibt Warhammer-Community-Kampagnen bis hin zu Geschichten, Szenarien und einem Kampfbericht in White Dwarf 485. Und die Dinge werden jetzt richtig heiß, da Arks of Omen: Angron da ist und zusätzliche Fraktionen bringen Regeln, neue Missionen und zusätzliches Terrain zum Erkunden.

An sich nutzt ihr dieselben Figuren, die ihr auch für die normalen Warhammer 40K-Spiele nutzen könnt, aber in einer Box habt ihr direkt eine fertige Armee für die besondere Spielart. Mit den als kostenlosen Download verfügbaren Mustering Rules könnt ihr die Boxen bauen und sofort spielen.

Die Enterpatrouille-Boxen

Necrons

Die erste vorgestellte Box ist von den Necrons, diese kümmern sich nicht um die Streitereien geringerer Rassen. Aber sie sind scharf darauf, die Arks of Omen zu plündern, mit der unwahrscheinlichen Chance, dass sie alte Erbstücke bergen, die mit der Zeit verloren geglaubt wurden.

Das Rückgrat dieser Enterpatrouille sind 10 Necronkrieger, eine schwer zu verschiebende Reihe von sich selbst wiederbelebenden Metallskeletten. Sie rücken zusammen mit 10 tapferen Lychgardisten vor. Sie können diese Modelle auch als Triarch Praetorians bauen, aber sie können nicht in Enteraktionen verwendet werden. Drei Ophys-Destruktoren fügen der Mischung eine blitzschnelle Nahkampfbedrohung hinzu, begleitet von ihrer Canoptek-Plasmazyte.

Tyraniden

Der ausgeklügelte Plan von Abaddon und Vashtorr, die Galaxie zu erobern, ist für sterbliche Köpfe fast unmöglich zu verstehen, da sich tausend kleine Bewegungen zu einer großen Enthüllung aufbauen. Die Tyraniden hingegen sehen die Arks of Omen einfach als schwimmende Buffets voller schmackhafter Biomasse.

Zwei Trupps von drei hochgradig anpassbaren Tyranidenkrieger bilden einen anpassungsfähigen, beeindruckenden Kern. Währenddessen fungieren acht schnelle Symbionten, welche laut Regeln als Fünfertrupp aufgestellt werden, als heimtückische Vorhut für einen hoch aufragenden Broodlord.

Grey Knights

Die meisten Arks of Omen schäumen vor der bösartigen Macht des Warps und sind voller Mutanten, Dämonen und seltsamer kleiner Kerle mit zugenähten Augen für das unergründliche Vergnügen dunkler Gönner. Und wenn es eine Sache gibt, die die Grey Knights nicht mögen, dann sind es die Spielereien des Chaos.

Der unbestechliche Kastellan Crowe führt fünf Terminatoren der Grey Knights an, die auch als Elite-Paladine gebaut werden können. Sie werden von 10 Grey Knights unterstützt.

Adeptus Mechanicus

Die Box des Adeptus Mechanicus Box bietet Masse, Ballistik und große Schlaggewichte, damit ihr euch der ewigen Suche anschließen können, um Archeotech und Fragmente heiliger STKs aus den alten Arks of Omen zu entdecken.

Der Adeptus Mechanicus bringt eine flexible Streitmacht von 10 Skitarii mit, die ihr als Rangers oder Vanguards baut. Unterstütztend dazu kommen drei riesige Kataphrons, die von euch als Destroyers oder die entsprechend benannten Breachers eingesetzt werden. Fünf Sicarianer, die als Ruststalker oder Infiltratoren gebaut werden können, scouten voraus. Ein Tech-Priest Dominus führt sie an, mit einer Vielzahl arkaner Ausrüstungsoptionen.

Chaosdämonen

Chaosdämonen haben sich, angemessen angesichts der Ankunft von Angron, als ein schnaufendes und geiferndes Krachen khornatischer Alpträume manifestiert.

10 Bloodletters und 10 Flesh Hounds werden von Khornes Lieblingsjäger angeführt: Karanak, die Bestie der Vergeltung. In den beengten Verhältnissen eines Space Hulks werden diese rasenden Killer die Distanz zwischen feindlichen Kanonen mit warpgespülter Geschwindigkeit und Wildheit verringern.

Genestealer Kult

Genestealer lieben es bekanntlich, auf Space Hulks zu trampen. Ewige Feinde der Terminatoren der Space Marines, die sich die Mühe machen müssen, sie zu beseitigen. Der Genestealer Kult unternimmt daher eine Reise mit der nächsten Arche, um die Liebe zu verbreiten.

Diese Enterpatrouille-Box enthält insgesamt 17 Modelle. Ein revolverstarker Kelermorph inspiriert ein Team von 10 Acolyte Hybrids, die ihr auch als Hybrid Metamorphs bauen könnt. Währenddessen wird ein riesiger Abominant von seinem kleinen Freund, dem Geistwyrm-Familiar und fünf fast ebenso riesigen Aberrants begleitet.

Death Guard

Schließlich folgt die Todesgarde Abaddons Ruf mit einer hartnäckigen, wenn auch schleimigen Enterpatrouille.

Der Anführer der Truppe ist ein Fürst der Virulenz, zu ihm gesellt sich eine Leibwache aus drei Deathshroud Terminators sowie 10 vielseitigen Plague Marines. Drei davon stammen aus dem begehrten Set Plague Marine Reinforcements.

Aeldari

Aeldari-Korsaren haben sich ihr ganzes Leben lang durch die engen Grenzen der Leerenschiffe gekämpft, und jetzt bringen sie ihre Fähigkeiten in Enteraktionen mit der Hilfe eines legendären Phönixfürsten zum Tragen.

Die Aeldari enthält 20 Korsaren, die entweder als Sternwunden-Trupp oder als Leerenräuber-Trupp gebaut werden können. Diese vielseitigen Kits bieten eine solide Feuerbasis, oder pistolenbepackte Kämpfer, während Jain Zar und fünf ihrer besten Howling Banshees durch die Decks tanzen und verwirrende Psychoschallschreie entfesseln, während sie ihre Feinde in Stücke schneiden.

Drukhari

Die Wych-Kulte von Comorragh sind unterdessen meisterhafte Plünderer, die Überfallkommandos entsenden, um Gefangene für die Kampfgruben zu jagen, Opfer mit grausamen Stimulanzien zu verändern oder Sklaven, um ihre glänzenden neuen Rasiermesser abzubezahlen.

Succubi sind geschickte Duellanten, was sie zu einem perfekten Anführer für die engen Grenzen einer Enteraktion macht. Sie befehligen 20 Wyches, akrobatische Mörder, mit denen niemand in einem Raum stecken will. Zudem haben außerdem fünf Incubi angeheuert, schwer gepanzerte Schocktruppen, die mit ihren messerscharfen Demi-Klaivaren ganze Frachträume ausräumen können.

Es werden in den nächsten Wochen weitere Boxen erwartet, diese wurden bisher immer alle 7 Tage bekannt gegeben. Ihr könnt also gespannt sein.

