Warhammer 40K: Teurere Preise bei Games Workshop

Teurere Preise bei Games Workshop sind keine unbekannten Neuigkeiten. Doch leider sagt Games Workshop bei Warhammer Community, dass durch die momentane Inflation auch bei ihnen ab dem 6. März Preissteigerungen anstehen. Doch was ist konkret betroffen?

Die Preissteigerungen

Games Workshop sagt seinen Hobbyisten, dass sie ihr Bestes getan haben, um die Preise für einige Ihrer Hobbyartikel niedrig zu halten. Sie wollen die Preisänderungen frühzeitig angeben, damit alle genügend Zeit haben, die aktuellen Preise noch zu nutzen.

Laut Games Workshop sollen die durchschnittlichen Preisänderungen 6 % betragen, zumindest in den UK. Ihre Preisänderungen werden in Pfund (£) angegeben. Was sich im Euroraum ändert, wurde noch nicht preisgegeben, aber im Artikel vergleiche ich erstmal alles mit den angegeben 6 % und dem beiliegendem Beispiel.

Als Beispiel wird der Battle Sisters Squad angegeben, welcher momentan 36 £ kostet und nun auf 37,50 £ angehoben wird. Dies ist eine Steigerung von 4,2 %, was bedeutet, dass es pro Produkt Schwankungen von den angegebenen 6 % geben wird, um wieder auf gerade Zahlen zu kommen.

Der Battle Sister Squad ist im Euroraum mit 47,50 € angegeben. Rechnet man jetzt mit derselben Erhöhung wie im UK, müsste dieser nach der Verteuerung 49,50 € kosten (ca. 4,2 % teurer).

Bedenkt man dabei, dass der Durchschnitt bei 6 % liegt, kommen auf Produkte um die 50 € also in Zukunft etwa 3 € mehr Kosten auf die Figuren darauf.

Ob Games Workshop beim Euro mit einberechnet, dass dieser sich dem Pfund immer weiter annähert und die Preise hier nicht so weit steigen wie im UK, kann man nicht wissen, man kann sich darauf einstellen, dass eine doch schmerzhafte Teuerung der Figuren auf alle zukommen wird.

Welche Produkte bekommen teurere Preise bei Games Workshop?

Betroffen von den Preissteigerungen sind laut Games Workshop:

Natürlich die Miniaturen aus Plastik im offiziellen Shop und in den Läden

Die Harzminiaturen von Forge World und Citadel

Pinsel von Citadel

Sowie die Citadel Sprühfarben

Nicht betroffen sollen sein:

Starter-Sets

Mal-Sets

Die Malfarben

Werkzeuge von Citadel

Regelwerke

Synthetische STC-Pinsel

Mein Fazit: Mal schauen, wie sich diese Preisänderungen im Euroraum genau auswirken werden, aber es wird ein weiterer herber Rückschlag für Hobbyisten sein, welche jetzt schon weniger Geld in den Taschen für Hobbys und Freizeit haben werden als noch vor einem Jahr. Ich persönlich hoffe, dass es nicht merklich teurer wird, denn die Lust am Hobby kann so vielen schnell verloren gehen. Wer nun schon nur noch einen kleineren Teil für ein eher teures Hobby zur Seite legt, wird enttäuscht sein, falls die Preissteigerungen außerhalb des UK noch stärker angezogen werden sollten. Ich glaube, dass die nächste Zeit eine ganz schwere für die Liebe zu diesem Hobby werden wird, bis der Preis wieder zu den Finanzen der meisten Menschen passen wird.

