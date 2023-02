Safer Internet Day – Neue Themenwelt in Minecraft

Am 7. Februar stellt Xbox, im Rahmen des Safer Internet Day, eine neue Themenwelt in Minecraft Education vor. Spieler lernen in dieser Welt, wie sie ihre persönlichen Daten schützen können. Erfahre außerdem, wie Xbox die Kommunikation von Online-Communities sicherer gestaltet und wie Eltern Sicherheitseinstellungen für ihre Kinder einstellen.

Minecraft Education: Privacy Prodigy

Xbox stellt die neue Lernumgebung Privacy Prodigy für Minecraft Education vor. Diese Spiel-basierte Lernerfahrung ist für Menschen im Alter von 7 bis 18 Jahren entwickelt worden und hilft dabei, mehr über den Schutz der persönlichen Daten zu erfahren. Es setzt sich aus verschiedenen Lektionen zusammen, in denen die Spieler Entscheidungen zum Umgang mit sensitiven Daten treffen und festlegen, wer Zugriff auf diese haben soll. So lernen junge Menschen mit unterschiedlichen Arten von Informationen umzugehen und diese einzuordnen. Das Programm zeigt außerdem Strategien auf, wie die Nutzer mit kompromittierten Daten umgehen können.

Betreuung von Online Communities mit Community Sift

Xbox betreut die eigenen Online-Communities mit Hilfe der KI- und Human Insights-gestützten Plattform namens Community Sift von Two Hat. Diese filtert Inhalte von Texten, Bildern und Videos. Kulturspezialisten und Muttersprachler, die formelle und informelle Sprache sowie kulturelle und regionale Redewendungen verstehen und erstellen, kuratieren und pflegen die Daten mit Hilfe derer die Plattform feststellen kann, welche Sprache beleidigend und welche Spielejargon oder Teil der eigenen Kultur ist. So kann ein Satz, ein Emoji oder eine Zahlenfolge in einer Region unschuldig und typisch für die Alltagssprache sein, andernorts jedoch eine ganz andere, sogar schädliche Bedeutung haben.

