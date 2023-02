E3-Neustart ohne die „Großen Drei“

Es waren drei harte Jahre für die Veranstalter der Electronic Entertainment Expo. Doch bereits seit Ende des vergangenen Jahres steht der Termin für das große Gaming-Event. Die Fachbesuchermesse findet vom 13. bis zum 16. Juni 2023 im Convention Center in Los Angeles statt. Bereits seit Wochen überschatten jedoch Gerüchte das Reset. Nun ist es leider klar, der E3-Neustart wird ohne die „Großen Drei“ stattfinden.

Die E3 präsentiert bereits seit 1995 jährlich wiederkehrend neue und kommende Produkte rund um Videospiele und war in der Vergangenheit eines der wichtigsten Events in Sachen Gaming. Mittlerweile veranstalten die meisten Entwickler und Publisher aber regelmäßig eigene Shows und Events.

Nachdem die E3 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie nur digital stattfinden konnte, erfolgte 2022 sogar eine Komplett-Absage. Doch die Absage der wichtigsten Aussteller wirft bereits im Vorfeld seinen Schatten über die Expo.

Sony hat bereits seit 2019 die E3 regelmäßig ausgelassen. Jedoch kam die Absage von Microsoft relativ überraschend. Immerhin hatte Microsoft im Nachgang zum letzten Livestream mit Freude die „Rückkehr nach Los Angeles“ verkündet. Nun ist klar, dass damit lediglich eine eigene Show des Xbox-Herstellers im Umfeld der E3 gemeint war.

Nun hat auch Nintendo das Gerücht über das Fernbleiben von der E3 offiziell bestätigt. Ein möglicher Grund könnte im Veröffentlichungsdatum von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liegen. Dieses erscheint bereits einen Monat vor der E3. Weitere Ankündigungen größerer Titel wären somit eher unwahrscheinlich. Offiziell lautet die Aussage schlicht, dass man zwar der Messe weiterhin verbunden sei, sie aber in diesem Jahr einfach nicht zu den eigenen Plänen passe.

Aber nicht verzagen: Vielleicht nutzen ja wieder viele kleine Studios, Entwickler und Publisher ihre Chance zur Präsentation ihrer Neuheiten.

The Hype starts now. 👀#E32023 will take place in person from June 13-16 in the Los Angeles Convention Center with separated business and consumer days and areas.

More details here: https://t.co/VJc1R7gvrB pic.twitter.com/cHiNgYHjok

— E3 (@E3) September 26, 2022