Jedes Jahr auf ein Neues: Kurz vor Weihnachten… die Leute eilen schlecht gelaunt durch überfüllte Geschäfte. Das Wetter, ach reden wir nicht davon, und die herbeigesehnte Weihnachtsstimmung will sich nicht einstellen. Abhilfe schaffen hierbei, neben einem Schlückchen Glühwein auf einem der ja nun wieder stattfindenden Weihnachtsmärkte, gerne auch einer der vielzähligen Weihnachtsfilme.

Wir haben uns daher überlegt, Euch einmal eine kleine Auswahl zusammenzustellen. Also, ein herzliches Willkommen zum Game2gether Movie-Special: Weihnachtsfilme.

Auch wenn sämtliche Streaming-Dienste und Mediatheken gerade überquellen, lässt die Qualität der „Massenware“ leider oft sehr zu wünschen übrig. Wer also nicht ganz wahllos einfach jeden Film mit Weihnachten im Titel anschauen möchte, muss schon etwas tiefer graben. Um Euch die Auswahl etwas zu erleichtern, kommt hier eine kleine Auswahl an den „All-Time-Weihnachtsfilmen“ auf meiner Watchlist.

Die Klassiker

Ich will Euch nicht zu sehr mit meinen schwarz-weiß Filmen nerven, muss aber dennoch auf zumindest den einen Klassiker hinweisen.

Ist das Leben nicht schön

Am dunkelsten Tag seines Lebens wünscht sich George Bailey (James Stewart), nicht geboren worden zu sein. Ihm wird dieser Wunsch gewährt und in einer wahren Achterbahn der Gefühle darf er erleben, was aus seiner Familie, seinen Freuden, ja der ganzen kleinen Stadt ohne ihn geworden wäre.

Für mich ist eigentlich erst Weihnachten, wenn Jimmy Stewart die tief verschneite Hauptstraße von Bedford Falls entlangläuft und dem Kino, der alten Building & Loan und sogar dem garstigen Mr. Potter „Frohe Weihnachten“ zuruft.

Der Film aus dem Jahr 1946 unter der Regie von Frank Capra gibt es auch in einer nachcolorierten Fassung, wer es schwarz-weiß einfach überhaupt nicht mag. Der Film gilt mitunter als einer der besten Filme aller Zeiten.

A Christmas Carol

Die berühmte Geschichte von Charles Dickens aus dem Jahr 1843 wurde bereits etliche Male verfilmt. Irgendwie ist die Story auch zeitlos, wenn der kaltherzig Ebernezer Scrooge den wahren Geist der Weihnacht findet.

Eine besonders schöne filmische Umsetzung des Themas findet Ihr z. B. im ganz klassisch verfilmten Meisterwerk „A Christmas Carol“ mit Patrick Stewart aus dem Jahr 1999.

Kinderfreundlich könnt Ihr dieselbe Geschichte mit den Muppets in „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ erleben. Hier glänzt Michael Caine in der Rolle des Scrooge neben Miss Piggy und Kermit.

Noch einmal die gleiche Geschichte, jedoch ins New York der ausgehenden 80er-Jahre versetzt, findet Ihr bei „Die Geister, die ich rief„. Die Komödie aus dem Jahr 1988 mit Bill Murray und Karen Allen kommt mit viel Witz und Esprit daher.

Das Wunder von Manhattan

Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Nachdem der Senior Kris Kringle (Richard Attenborough) im Kaufhaus Macys die Rolle des Weihnachtsmannes übernommen hat, hat die Konkurrenz schwer zu kämpfen. Das Ganze gipfelt in einer Verhandlung vor Gericht, bei der es letztlich um den Glauben an den Weihnachtsmann geht.

Von diesem Film gibt es auch eine ältere schwarz-weiß Version aus dem Jahr 1947 mit der jungen Natalie Wood in der Rolle der altklugen kleinen Susan.

Komödien

Das führt uns nun zu den vielen Weihnachtskomödien. Beim Familienfest darf natürlich gelacht werden, insbesondere, wenn im gezeigten Weihnachtsfilm das Fest bei den Filmfamilien richtig ordentlich daneben geht.

Schöne Bescherung

Also, was wäre das Fest ohne die Griswalds? Die Chaotentruppe unter der väterlichen Anleitung von Chevy Chase, hat bereits die USA und Europa bereist. Nun steht das Weihnachtsfest mit mächtig Familienbesuch an. Es geht schief, was nur schiefgehen kann. Für den Zuschauer ein herrliches Lehrstück, wie man das Fest nicht angehen soll.

Santa Clause

Tim Allen in einer seiner Paraderollen. So wird der Geschäftsmann aus Chicago ganz unverhofft zur wichtigsten Figur der Weihnachtszeit, nachdem der bisherige Weihnachtsmann den Sturz von seinem Dach nicht überlebt hat. Der erste Teil war so beliebt, dass noch zwei Fortsetzungen folgten. Dieses Jahr gibt es außerdem noch eine sechs-teilige Serie zum Franchise auf Disney+, in der Tim Allen auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger ist.

Kevin allein zu Haus

Im Stress der überstürzten Abreise in den Weihnachtsurlaub wird das jüngste Familienmitglied (Macaulay Culkin) zuhause vergessen. Dieser macht das Beste aus der Situation und verteidigt Heim und Haus gegen die beiden Einbrecher Harry und Marv (Joe Pesci und Daniel Stern).

Im zweiten Teil verschlägt es Kevin allein nach New York. Nicht mehr ganz so frisch, da sich viele oder eigentlich die meisten Elemente aus Teil 1 wiederholen, aber immer noch ganz sehenswert.

Buddy, der Weihnachtself

Herrliche Komödie mit Will Ferrell als Buddy. Buddy ist bei den Elfen am Nordpol aufgewachsen und macht sich auf, seinen echten Vater zu finden. Der Riesen-Elf auf Zucker erobert Manhattan und die Herzen aller (oder fast aller) Menschen, einschließlich dem einer jungen Frau.

Quasi nebenbei rettet er noch den Weihnachtsmann und somit ganz Weihnachten.

Versprochen ist versprochen

Arnold Schwarzenegger als Vater in Nöten. In der Rolle des charismatischen Geschäftsmannes sind die kleinen Notlügen alltäglich. Gegenüber der Familie kommen nicht eingehaltene Versprechungen allerdings nicht besonders gut an. So beginnt an Heilig Abend eine verrückt-spektakuläre Jagd nach einer besonderen Action-Figur für den Sohn durch die ganze Stadt.

Der Grinch

Jim Carrey im grünen Fellanzug. Die geniale Verfilmung des Dr. Seuss-Klassikers auf der Schneeflocke von Regisseur Ron Howard und dem Grinch, der Weihnachten gestohlen hat.

Actionfilme

Ja, gut. Für viele fängt Weihnachten erst an, wenn Hans Gruber vom Nakatoma Plaza gefallen ist. Die Kinder sind im Bett und die Action-Filme mit (leichtem) Weihnachtsbezug dürfen losflimmern.

Stirb langsam

Bruce Willis ist John McClane. Der New Yorker Cop besucht seine Frau und die Kinder in Los Angeles. Doch während der Weihnachtsfeier im Nakatoma Plaza, der Firma, bei der seine Frau Holly arbeitet, übernehmen Terroristen den Laden. Doch den wehrhaften Polizisten John McClane hatte niemand auf dem Radar.

Das Franchise bringt es mittlerweile auf insgesamt fünf Teile. Allerdings sind nur Teil 1 und 2 mit Weihnachtsbezug.

Tödliche Weihnachten

Action-Film mit Geena Davis und Samuel L. Jackson. Die Hausfrau, die sich mitten in den Weihnachtsvorbereitungen an ihr früheres Leben als Geheimagentin erinnert.

In unserer kleinen Auswahl sollte doch wohl für jeden ein bisschen dabei sein.

Bildquellen: TNT Network, Disney, Paramount, Warner