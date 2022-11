Nach neuestem Twitter Tweet von Blizzard gibts in der nächsten Woche endlich Neuigkeiten für die Zukunft von Overwatch 2.

📅 MARK YOUR CALENDARS 📅

We’ve got a ton of new #Overwatch2 Season 2 details coming your way in the next few weeks, including an official first look at Ramattra’s gameplay! pic.twitter.com/1Juu4knDvC

— Overwatch (@OverwatchEU) November 25, 2022