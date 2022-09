Diablo IV: Offene Beta Anfang 2023

Da kommt doch Freude auf. Für Diablo IV wurde die offene Beta für Anfang 2023 angekündigt. Dies wurde nun in einem kürzlich veröffentlichten Blogeintrag der Entwickler bereits bestätigt.

Interessant ist aber im Moment eher die closed Beta, die ebenfalls in dem besagten Blogbeitrag erwähnt wurde. Mit Details wird allerdings im Moment noch sehr gegeizt. Blizzard hat diesbezüglich allerdings erklärt, was von der geschlossenen Beta zu erwarten ist. Demnach gibt der Test einer begrenzten Anzahl von Spielern die Möglichkeit, das Endspiel von Diablo 4, also quasi den Grind, der nach Abschluss der Hauptkampagne stattfindet, auf PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC zu erleben. Dabei wird Cross-Play und Cross-Progression unterstützt.