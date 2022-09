Am Star Trek Day 2022: Screening von ‚Star Trek II: Der Zorn des Khan‘

zum 40. Jubiläum des Films

Wie bereits in unserer News angekündigt, zeigen einige Kinos am 8. September eine Sondervorstellung von „Star Trek 2: Der Zorn des Khan“.

Für alle, die in Berlin und Umgebung unterwegs sind oder sich dieses Spektakel auch gerne im Zuge eines Tagesausflugs oder Kurzurlaubs gönnen wollen, hat das UCI Luxe Kino am Mercedes Platz in Berlin ein ganz besonderes Geburtstagsschmankerl für euch: Vor Ort gibt es nicht nur einen Start-Trek-Pop-up-Store mit exklusiven Goodies, sondern auch „die Möglichkeit, sich im legendären original Captains Chair ablichten zu lassen – und zwar gerne auch mit Mr. Spock höchstpersönlich“. Das teilt Paramount Pictures Germany in einer Pressmitteilung mit.

Für alle, die morgen nicht dabei sein können, lohnt sich ein Blick auf die Webseiten zum „Kinofestival“ am kommenden Wochenende – dann könnt ihr den Film sogar für schlappe 5€ sehen. Vor allem die großen Ketten nehmen am Kinofestival teil.

Und, was ihr euch auch unbedingt im Kalender markieren solltet: Am 23. September 2022 findet die „Destination Star Trek Germany“ statt. Zu dieser Convention werden zahlreiche Stars erwartet, wie Paramount Pictures weiterhin verrät.

Auch von unserer Redaktion aus wünschen wir euch schon mal einen wundervollen Star Trek Day. Live long and prosper!