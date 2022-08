Ghostbusters: Spirits Unleashed vorbestellbar

Who You gonna call? Na, darauf kann es doch nur die eine Antwort geben! Ghostbusters! Auch 38 Jahre nach dem ersten Kinofilm sorgen die Geisterjäger immer noch für Schlagzeilen. Ähnlich wie die Geister selbst, ist auch das Franchise nicht tot zu kriegen. Das für den 18. Oktober 2022 angekündigte Spiel Ghostbusters: Spirits Unleashed ist ab sofort vorbestellbar.

Das neueste Spiel von IllFonic erscheint am 18. Oktober 2022 auf PC via Epic Games Store, PlayStation und Xbox.

Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

Gemeinsam mit bis zu drei anderen Ghostbusters jagen die Spieler die Geister durch eine Reihe an unterschiedlichen Schauplätzen. Sie suchen nach übernatürlichen Aktivitäten mit dem P.K.E. Meter und nutzen es, um die Bewegungen des Geists einzuschränken. Außerdem decken sie versteckte Rifts auf, die als Spawn-Points und Teleportationsorte des Geists dienen. Mit den starken Partikelwerfern wird der Geist gefangen und in eine Falle gestopft, bevor er entkommen kann.

Währenddessen arbeitet der Geist allein und bewegt sich durch Maps wie das Museum, ein verlassenes Gefängnis und andere gruselige Orte. Eine weitere Map wird auf der gamescom vorgestellt. Spieler müssen Zivilisten erschrecken und von Objekten Besitz ergreifen, um das Spuk-Level zu erhöhen, Geisterkraft wiederherzustellen und Angst und Schrecken zu verbreiten. Mit Schleim werden außerdem die Ghostbusters kurz geschockt. Geister können Rifts bewegen, um die Jäger zu verwirren, Minions beschwören, um zu entkommen, und den Ghostbusters zeigen, wieso sie sich vor Geistern fürchten sollten.

Spieler erkunden die Feuerwache, eine Homebase voller neuer und bekannter Charaktere, bevor sie zur Mission aufbrechen. Entweder mit einer Reihe an Freunden, zufälligem Matchmaking und/oder KI-Mitspielern, online oder offline im Solo-Modus. Die Ausrüstung der Ghostbusters kann an der Werkbank angepasst werden und in der Gasse nebenan dürfen die Änderungen getestet werden. Bei einem Besuch in Ray’s Occult Books ist es möglich, die spektrale Welt zu betreten und die Skins und das Aussehen der Geister anzupassen.

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist ab sofort vorbestellbar. Das Spiel erscheint am 18. Oktober 2022 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S und Xbox One.

Mehr Infos bekommt Ihr auf der offiziellen Homepage.

Quelle: Pressemitteilung IllFonic

