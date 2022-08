Fans sterben nie – oder: wie Nerds gepflegt ins Jenseits kommen

Kommen wir nun zum leidigen Thema Tod. Nun, bekanntermaßen trifft es früher oder später eben jeden von uns. Warum also nicht auch ordentlich nerdig abtreten? Beleuchten wir also einmal, wie wir Nerds gepflegt ins Jenseits kommen. Jedenfalls könnte man so das neuerlich auf eBay veröffentlichte Angebot auslegen. Doch bei genauer Betrachtung steckt noch ein wenig mehr hinter dem ungewöhnlichen Erdmöbel in Ghostbusters-Design. Das gute Stück wurde als Promotion-Objekt für die kommende Serie „Ghostbusters: Afterlife“ gefertigt. Nun ist die Promo rum und Ihr könnt den Sarg inzwischen für den kleinen Unkostenbeitrag von 5.000 US-Dollar käuflich erwerben. Makaber oder extrem cool? Nun, dies müsst Ihr selbst entscheiden.

Die Hersteller haben dabei allerdings wirklich keinen Scherz gemacht. Die Macher dieses letzten Möbelstücks wollen künftig nicht nur Ghostbuster-Fans glücklich unter die Erde bringen. Das unheimlich umfangreiche Sortiment der Firma Nashville Casket Sales versorgt Film-Nerds aller Genre mit dem passenden Endlager. Wer also seine letzte Reise im Star Wars- oder Batman-Sarg antreten wird, dürfte ebenso fündig werden, wie auch Fans von Frozen.

Ganz neu ist die Idee mit den bunten Särgen allerdings nicht. Im afrikanischen Ghana ist es schon sehr lange Tradition, die verstorbenen Angehörigen in speziell geformten und gestalteten Särgen zu Grabe zu tragen. Hier werden allerdings eher keine Filmvorlieben, sondern berufliche oder andere liebsame Dinge des Verstorbenen ausgewählt.

Ach übrigens: In Deutschland könnte die Bestattung mit einem so ausgefallenem und auch unförmigen Sarg eher problematisch sein. Ihr wisst schon: Regeln, Bürokratie und so was alles. Allerdings ist auch hierzulande nichts gegen eine bemalten Erdkommode oder Urne einzuwenden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ob jetzt auf diesem Wege nur wahre Nerds gepflegt ins Jenseits gelangen, oder ob das vielleicht in ein paar Jahren auch hierzulande zu den ganz normalen Bestattungsgewohnheiten gehören mag?

Quelle: Ghostbuster News auf Youtube

Habt Ihr eigentlich schon bei unserem Gewinnspiel mitgemacht?