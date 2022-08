12 Jahre game2gether – Fractal Design Pop Air RGB

Heute gibt es was für alle diejenigen, die ihrem PC schon lange mal ein besonders farbkräftiges Gehäuse verpassen wollen. In unserem Geburtstags-Kalender verlosen wir ein Fractal Design Pop Air in der Farbe Magenta.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Fractal Design zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das Pop Air RGB:

Hierbei handelt es sich um ein insgesamt recht kompaktes Gehäuse, dass durch seine besondere Farbgebung im Inneren ins Auge sticht. Denn Mainboard-Tray und PSU-Abdeckung erstrahlen in einem kräftigen Magenta, ebenso die Füße und die Einfassung der Frontanschlüsse. Damit man das farbkräftige innere auch richtig bewundern kann, verfügt das Gehäuse natürlich über eine transparente Temperglas-Seitenscheibe. Doch das ist noch nicht genug Farbe, denn es sind auch drei 120 mm große ARGB-Lüfter vormontiert.

Die Features im Überblick:

Abmessung 454 mm x 215 mm x 473,5 mm (HxBxT) Gewicht 7,2 kg Farbe Schwarz, Magenta Material Stahl, getempertes Glas, Kunststoff Mainboard-Kompatibilität ATX, M-ATX, Mini-ITX 3,5″ Halterungen 3 möglich, 2 enthalten 2,5″ Halterungen 4 möglich, 2 enthalten Netzteil ATX Front-Panel-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C separat erhältlich, 1x Mikrofon-Klinke, 1x Kopfhörer-Klinke, 1x Power-Knopf, 1x RGB PCI-Slots 7 horizontal Lüfter vorne 2x 120 mm oder 2x 140 mm Lüfter oben 2x 120 mm oder 2x 140 mm Lüfter hinten 1x 120 mm Radiator vorne 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm Radiator oben 120 mm, 140 mm, 240 mm (max. 46 mm RAM-Höhe) Radiator hinten 120 mm Max. Höhe CPU-Kühler 170 mm Max. Länge GPU 405 mm Max. Länge PSU 170 mm Kabelmanagement 19 mm



Teilnahmebedingungen:

Datenschutzbestimmungen:

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2022, 23:59 Uhr