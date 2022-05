Dead Space Remake – Livestream bringt neue Einblicke

EAs Motive Studio hat nun angekündigt, noch in dieser Woche einen neuen tiefen Einblick in das Dead Space Remake zu gewähren. Hierfür wird es am 12. Mai 2022 einen Entwickler-Livestream unter dem vielsagenden Titel „Crafting the Tension“ geben.

Laut Publisher soll der Livestream „einen tiefen Einblick in die verschiedenen Aspekte des Kunstdesigns des kommenden Spiels bieten„.

Was müsst Ihr tun um den Livestream zu verfolgen?

12. Mai 2022 um 19 Uhr MEZ über Ihr könnt amüber Youtube und Twitch live dabei sein.

Wir haben Euch hier die beiden Möglichkeiten schon einmal zusammengestellt. Ihr könnt direkt hier auf den jeweiligen Link klicken. Bitte beachtet, dass die Präsentation für erwachsene Player gedacht ist. Auf Youtube müsst Ihr also registriert sein um den Livestream verfolgen zu können.

Zu sehen bekommen wir laut EA frühes Material, wie das Team von Motive die Frostbite-Engine, Gen 5-Hardware und PCs nutzen, um die Umgebungen, Charaktere, VFX, Beleuchtung und vieles mehr des ursprünglichen Dead Space visuell weiterzuentwickeln. Dabei wird alles von Grund auf neu gestaltet, um eine neue Ebene der Immersion und Qualität für das moderne Publikum von heute zu schaffen.

Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt und freuen uns auf den Livestream zum Dead Space Remake.

Das Spiel selbst wird bislang nur recht vage für „2023“ angekündigt. Eventuell gibt es während des Events da ja auch ein genaueres Datum.