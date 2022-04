[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Kinotickets zu The Northman

Zum Kinostart des Racheepos The Northman habt ihr bei uns die Chance Kinotickets zu gewinnen. Dazu müsst ihr das Gewinnspielformular weiter unten korrekt ausfüllen und landet damit im Lostopf! Zu gewinnen gibt es 2x 2 Kinotickets für The Northman.

Ab dem 21. April startet The Northman in den deutschen Kinos. Wirt wünschen viel Glück bei der Verlosung und gute Unterhaltung mit The Northman!

Jahre sind vergangen, seit Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke) bei einem Anschlag hinterrücks ermordet wurde. Sein Sohn Amleth (Alexander Skarsgård), der als Kind Zeuge der blutigen Tat war, kehrt körperlich gestählt nach Island zurück, fest entschlossen, unbarmherzig Vergeltung zu üben, seine Mutter Gudrun (Nicole Kidman) zu retten und den Mörder Fjölnir (Claes Bang) zur Rechenschaft zu ziehen.

Vor der Kamera des actiongeladenen Historienabenteuers The Northman versammelt sich eine internationale Riege mehrfach ausgezeichneter Stars: Golden-Globe-Preisträger Alexander Skarsgård (Godzilla vs. Kong), Golden-Globe-Gewinnerin Anya Taylor-Joy (Das Damengambit), Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (Bombshell – Das Ende des Schweigens), die Oscar-Nominierten Ethan Hawke (Die glorreichen Sieben) und Willem Dafoe (The French Dispatch), der Gewinner des Europäischen Filmpreises Claes Bang (The Square) sowie die Golden-Globe-nominierte Kultmusikerin Björk.

Das Drehbuch zu The Northman hat Eggers gemeinsam mit dem Golden-Globe- und Oscar-nominierten isländischen Autor Sjón verfasst, der das Kinopublikum jüngst mit dem klugen Horrordrama Lamb verstören konnte.

Das nordische Thema wird außerdem auch in verschiedenen Videospielen thematisiert. Hierzu könnt ihr auf unserer Seite Beiträge zu Assassin’s Creed Valhalla, God of War oder Hellblade finden.

Teilnahmeschluss ist der 22.04.2022, 20:00 Uhr