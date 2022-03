Bereits seit gestern könnt Ihr die erste Welle der 48 neuen Strecken von Mario Kart 8 Deluxe vorinstallieren, um dann direkt am 18.03.2022 durchzustarten. Der Nintendo UK Twitter-Account hat bereits bestätigt, dass Ihr die Mario Kart 8 Booster-Strecken schon jetzt vorinstallieren könnt.

If you’re a Nintendo Switch Online + Expansion Pack member, you can already download the Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass at no additional cost now and be ready to play at launch this Friday! Download now: https://t.co/0TTXv9Fw91 pic.twitter.com/t1GcfQ0uHi — Nintendo UK (@NintendoUK) March 15, 2022

Der Booster Course Pass erweitert den Funracer in den nächsten 18 Monaten um ganze 48 Strecken (wir berichteten). An diesem Freitag, den 18.03.2022, startet also die erste Welle.

Ihr könnt den DLC entweder kostenlos im Rahmen Eurer Nintendo-Online Mitgliedschaft in Verbindung mit dem Erweiterungspaket oder gegen Zahlung von 24,99 € separat erwerben.

Egal, wie Ihr auch immer an den Booster gelangt, bereits seit gestern könnt Ihr den DLC schon vorinstallieren. Das ist denkbar einfach: Entweder Ihr geht direkt in den Online-Store und gebt in der Suche „Mario Kart 8“ ein oder Ihr schaut in den News auf Eurer Switch vorbei und wählt in der entsprechenden Nachricht von Nintendo den Link zum eShop.

Der Download selbst ist dann eine Sache von ein paar Sekunden.

Die neuen Kurse könnt Ihr übrigens auch online mit Freunden spielen, ohne dass jeder Spieler in einer Lobby den DLC besitzen muss. Es ist ausreichend, dass eine Person den neuen Inhalt gekauft hat. Die neuen Kurse erscheinen auch in der Zufallsauswahl, wenn Ihr globale oder regionale Rennen online spielt.

Also, nicht lange Warten und Mario Kart 8 Deluxe entstauben und wieder in die Switch packen!