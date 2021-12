Hardwarekalender 2021 – Tag 10

Nummero 10 unseres Hardwarekalenders ist etwas für alle unter euch, die eventuell momentan planen, euer Weihnachtsgeld für einen neuen Gaming Rechner auszugeben. Mit etwas Glück könnt ihr euch hier schon einmal die Anschaffung eines Gehäuses sparen, denn dank Caseking könnt ihr heute einfach eins bei uns gewinnen.

Phanteks Eclipse-P400-Air-Serie

Die Cases der Eclipse-P400-Air-Serie richten sich an Einsteiger und bieten zudem für erfahrene PC-Enthusiasten viele interessante Features, etwa der, im Vergleich zu seinem Vorbild optimierte Airflow. Denn die Vorderseite des Eclipse P400 Air ist aus einer Metallplatte mit feinmaschigem Gitter gefertigt, das einerseits einen hervorragenden Airflow ermöglicht und andererseits das Innere des Gehäuses staubfrei hält. Der Vorteil dieser Lösung im Vergleich zu der bisher üblichen Kombination aus Mesh und Staubfilter liegt auf der Hand: Die Luft kann deutlich ungehinderter von den dahinter verbauten Lüftern angesaugt werden. Zudem macht das stabile Mesh auch optisch deutlich was her, besonders wenn das Gehäuse innen beleuchtet ist und durchscheint.

Ein weiteres optisches Highlight sind die drei vorinstallierten RGB-LED-Lüfter, deren Beleuchtung an einen integrierten Controller angeschlossen ist und über zwei Schalter am I/O-Panel gesteuert werden kann. Alternativ lässt sich die Beleuchtung auch über kompatible Mainboards einstellen, etwa von ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI oder über die Chroma-Software von Razer. Ein weiteres Highlight ist das moderne Seitenfenster aus gehärtetem sowie getöntem Echtglas, die einen atemberaubenden Blick auf die verbaute Hardware gewährt und dem Case ein besonders edles Erscheinungsbild verleiht.

Der PHANTEKS Eclipse P400 Air Midi-Tower im Überblick:

Edler Midi-Tower mit Seitenteil aus Temperglas

Passend für Mainboards bis E-ATX-Formfaktor

Vorderseite aus Metall

Viel Platz für Luft- oder Wasserkühlungen

Drei 120-Millimeter-RGB-LED-Lüfter vorinstalliert

2x 2,5-Zoll-Slots & 2x 2,5-/3,5-Zoll-Slots

Grafikkarten bis 420 mm Länge

Kompatibel mit ASUS AURA Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte Fusion, Razer Chroma & MSI Mystic Light Sync

Edler Midi-Tower mit Tempered Glass Window, Dämmung & LED-Beleuchtung

Der hier angebotene PHANTEKS Eclipse P400 Air Midi-Tower aus der PHANTEKS Eclipse-Serie überzeugt bereits optisch mit seinen klaren Linien und dem edlen, eher zurückhaltenden Design in Schwarz. Die aus einem metallenen Mesh-Gitter bestehende Frontverkleidung sowie das große Seitenfenster aus getöntem Temperglas verleihen dem Case einen sehr edlen Look, der durch die LED-Beleuchtung der drei vorinstallierten 120-mm-Lüftern an der Vorderseite weiter verstärkt wird.

An der Kante zwischen Front und Deckel befinden sich der Reset-Schalter und die beiden LED-Kontrollen, die in der Einkerbung zwischen Deckel und dem oberen Lufteinlass in der Front positioniert wurden. Mittig im vorderen Bereich des Deckels befindet sich der mit einer RGB-LED hintergrundbeleuchtete Power-Knopf, während die beiden Audio-Anschlüsse und die beiden USB-3.0-Ports des Front-Panels seitlich nach rechts versetzt platziert wurden. Den Großteil des Deckels nimmt ein großer, abnehmbarer Staubfilter ein, der wie ein großes Mesh-Gitter wirkt und auf einem großen Lüftungsgitter aufliegt.

Medium-Gehäuse für Gaming-Grafikkarten & AiO-Wasserkühlung

Auch der Innenraum des Eclipse P400 Air wirkt dank der schwarzen Lackierung sehr Edel und wird durch eine Netzteilabdeckung mit Lochgitter auf der Oberseite in zwei Teile unterteilt. Dabei verdeckt die PSU-Shroud auch die beiden Laufwerksschächte, die eine werkzeuglose Montage von zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Datenträger über die rechte Seite, nach abnehmen der per Thumb-Screws befestigten Seitenverkleidung, ermöglichen. Hinter dem Mainboard-Tray können bis zu zwei SSDs in „Drop-N-Lock“-SSD-Brackets montiert werden und für Kabelmanagement bleiben 25 mm Platz. Velcro-Kabelbefestigungen ermöglichen dabei ein sauberes Verlegen der Kabel und gummierte Durchführungen im Tray schonen die verwendeten Kabel.

Für Zocker und Hardcore-Gamer bietet das PHANTEKS Eclipse P400 Air Einbaumöglichkeiten für High-End Gamer-Hardware in Form von bis zu 420 mm langen Grafikkarten und Radiator-Mountings für AiO- und Custom-Wasserkühlungen. So bietet das Case in der Rückseite Einbau-Optionen für einen 120-mm-Lüfter oder entsprechenden Radiator, während die Front drei 120er Fans oder zwei 140er Lüfter aufnehmen kann. Alternativ zu den Lüftern können 280er oder 360er Wärmetauscher in der Front installiert werden. Für den Einbau eines 360-mm-Radiators müssen allerdings eine Abdeckung in der PSU-Shroud sowie die HDD-Cages entfernt werden. Neben den drei vorinstallierten 120-mm-Lüftern an der Vorderseite können jeweils bis zu zwei 120er oder 140er Gehäuselüfter im Deckel und ein 120er an der Rückseite montiert werden.

Bestens Beleuchtet

Wer seinen Prozessor mit einem regulären CPU-Kühler bändigen möchte, darf ein bis zu 16 cm hohes Modell verwenden, während ein bis zu 270 mm langes Netzteil das Gaming-System mit der benötigten Power versorgen kann. Die LED-Beleuchtung der Lüfter kann an die integrierte LED-Steuerung des Gehäuses angeschlossen werden. Über zwei Schalter an der Vorderseite lassen sich verschiedene Beleuchtungsmodi und Farben auswählen. Alternativ lässt sich die Beleuchtung auch über ein Mainboard mit entsprechendem RGB-Connector anschließen und steuern. So ist die Beleuchtung mit ASRock, Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASUS Aura bzw. MSI Mystic Light Sync und auch Razers Chroma-Software kompatibel, wodurch sich etwa die Mainboardbeleuchtung gemeinsam mit der jeweiligen Gehäusebeleuchtung gesteuert werden kann und der komplette Gaming-PC nach Belieben leuchtet und in den gleichen LED-Effekte erstrahlt.

Mit der Hilfe von optional erhältlichem Zubehör können auf Kosten der maximalen Länge der Grafikkarten und auf Verzicht eines Radiators in der Front bis zu vier zusätzliche 3,5- bzw. 2,5-Zoll-Datenträger installiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Grafikkarte auch vertikal einzubauen.

Technische Details:

Maße: 210 x 465 x 470 mm (B x H x T)

Gewicht: ca. 7 kg

Material: Stahl, Kunststoff, Temperglas

Farbe: Schwarz

Formfaktor: E-ATX (bis 272 mm Breite), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Lüfter insgesamt möglich:

2x 140 / 3x 120 mm (Vorderseite)

2x 140 / 120 mm (Deckel)

1x 120 mm (Rückseite)

3x 120 mm (Vorderseite, RGB-LED-Beleuchtung)

1x max. 280/360 mm (Vorderseite)

1x max. 120 mm (Rückseite)

Laufwerksschächte:

2x 2,5 Zoll (hinter Mainboard-Tray)

2x 2,5/3,5 Zoll (intern; werkzeugfreie Montage)

Erweiterungsslots: 7

I/O-Panel:

1x Power-Button (mit RGB-LED)

2x LED-Regler

2x USB 3.0

2x Audio

Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm

Maximale Netzteil-Länge: 270 mm

Quelle: Caseking

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr